Fotod: minister Tanel Kiik käis Repsi kohtuasjas tunnistusi andmas

Veidi rohkem kui kolme kuu jooksul on Repsi süüasja istungitel tunnistajapingis olnud üle kümne tunnistaja. Kokku on prokuratuur kohtusse kutsunud umbes 30 tunnistajat ning põhiliselt on olnud tegemist haridusministeeriumi endiste töötajatega.

Prokuratuuri tunnistajatele järgnevad kaitsjate kutsutud tunnistajad ning neid on kaks korda rohkem ehk 60. Kohtuprotsess jõuab lõpule ilmselt järgmisel aastal.

Endise haridusministri Mailis Repsi kohtuprotsess algas 7. veebruaril. Prokuratuur süüdistab teda omastamises ja kelmuses. Reps ei ole end süüdi tunnistanud.