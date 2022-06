Ratas: Kaja Kallas lõpetas koalitsiooni juba mõni nädal tagasi

Kas Kaja Kallase otsus tuli teile üllatusena?

Kaja Kallas lõpetas selle koalitsiooni juba mõned nädalad tagasi. See, et ta täna andis teada ka valitsuse lõpust, seda infot mul ei olnud. Tõsi, vist kaks minutit enne, kui see ilmus meedias, ta helistas. Noh, ma pean õigeks, kui valitsus laguneb, siis ta laguneb läbi selle, et peaminister annab ka ise tagasiastumisavalduse ja siis on taas parlamendi käes, kes teeb järgmised otsused.

Kas teoorias on võimalik, et Kallas vahetab teie erakonna ministrid mõne teise erakonna ministrite vastu lihtsalt välja?

Seda, mis teoorias võimalik Reformierakonna poolt, on minul raske kommenteerida. Me võtsime selle informatsiooni teadmiseks, õhtul koguneb Keskerakonna juhatus ja otsustame siis enda sammud. Aga selge on see, et toimetuleku teema, lastetoetused, perehüvitist toetus – tundub ikkagi, et see kohe kuidagi ei sobinud Reformierakonnale.

Kindlasti olete jõudnud suhelda Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi ning EKRE esimehe Martin Helmega. Kas endine valitsusliit tõuseb taas tuhast?

Ei seda tõenäosust ei oska ma kuidagi hinnata. Suhelnud olen ma kõigi poliitikutega erinevatest erakondadest.

Mis on teie järgmised sammud?

Õhtul toimub erakonna juhatus, kes peab tekkinud olukorda arutama. Soovin öelda siin Vikerraadio otse-eetris: väga suur tänu Keskerakonna seitsmele ministrile, kes on teinud väga keerulistes valdkondades oma tööd tõsiselt ja südamega.

Olete te pettunud, et ei õnnestunud säilitada seda valitsusliitu ja et Reformierakond on haaramas ohjasid, et panna kokku uus valitsusliit?

Ma arvan, et poliitikas ei anna pettumine midagi. Poliitikas ollakse ühel hetkel koalitsioonis, teisel hetkel opositsioonis. Kaja Kallas ütles ju kohe, kui anti üle peretoetuste tõstmise (eelnõu), et ta lõpetab selle koalitsiooni, et astub tagasi. Tõsi, ta nüüd ise tagasi ei astunud, aga Keskerakonna ministrid valitsusest välja arvas.

Kallas ütles pressiteates, et ei saa töötada koos ministritega, kel pole NATO saladuse luba, et see luba on ainult välisminister Eva-Maria Liimetsal ja siseminister Kristian Jaanil.

Kaja Kallas on töötanud nende kõikide ministritega viimased viis kuud. Õigemini 16 kuud. See i ole mingi põhjus. Ma tean, et mõnel ministril on see taotlus pooleli.