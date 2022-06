Ukraina relvajõudude andmeil tugevdavad Vene väed oma üksusi, et alustada uuesti pealetungi Slovjanski linnale. Severodonetski linnas jätkuvad lahingud.

Oluline 4. juunil kell 11.40:

- Luhanski oblasti kuberneri sõnul käivad Severodonetski linnas endiselt tänavalahingud ning Venemaa paiskab kõik oma reservid sinna;

- Briti luure andmeil on Vene vägede hiljutistes Donbassis tehtud edusammudes suur osa õhu- ja suurtükilöökide kombineerimisel;

- Vene väed valmistuvad uueks pealetungiks Slovjanskile;

- Vene väed keskenduvad endiselt Severdonetskile;

- Ukraina siseministri sõnul on riigi luure olnud ühenduses Vene vägede kätte langenud Azovstali terasetehase kaitsjatega;

- Ukraina päästeteenistus on evakueerinud üle 1,8 miljoni inimese;

- Severdonetski lähistel said kaks Reutersi ajakirjanikku haavata ja nende autojuht surma;

- USA mõttekoja ISW hinnangul ei ole Vene vägedel jõudud Luhanski oblastist kaugemale liikuda;

- USA allikate teatel on Washingtoni ametnikud rääkinud viimastel nädalatel oma Euroopa kolleegidega erinevatest relvarahu raamistikest.

Luhanski kuberner: Vene väed viivad kõik oma reservid Severodonetski juurde

Luhanski oblasti kuberner Sergi Haidai ütles laupäeval, et Severodonetski linna tänavatel jätkuvad lahingud. Tema sõnul lõid Ukraina väed viimase ööpäeva jooksul tagasi üheksa Vene vägede rünnakut.

"Vene väed paiskavad kõik oma reservid Severodonetski juurde," ütles Haidai.

Ta lisas, et humanitaarolukord linnas on keeruline, sest sinna on võimatu toitu ja ravimeid viia.

Kuberneri sõnul on Ukraina väed suutnud osa Severodonetski linnast tagasi enda kätte saada. Vaid mõni päev varem teatasid Ukraina väed linnast tagasitõmbumist.

Haidai sõnul olid Vene väed saanud enne enda kätte umbes 70 protsenti linnast.

Venemaa jaoks võtmetähtsusega sihtmärk Severodonetsk on viimastel nädalatel olnud pideva pommitamise all. Haidai ütles, et USA uute suurtükkide saabumine linna oleks otsustava tähtsusega, sest nendega suudetaks Vene jalavägi minema ajada.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski mõnitas laupäevaöises pöördumises Vene sõjaväge, mida on peetud maailma võimsuselt teiseks.

"Mis on sellest järele jäänud? Ainult mõru naeratus... sõjakuriteod, häbi ja viha," sõnas ta.

Vene väed tulistasid raketi Odessa oblastisse

Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni esindaja Sergi Bratšuki sõnul tulistasid Vene väed laupäeva varahommikul oblastisse raketi.

Rakett tabas põllumajandushoonet.

Rünakus sai kaks inimest vigastada.

Briti luure: Venemaa hiljutiste edusammude taga on õhu- ja suurtükilöögid

Suurbritannia sõjaväeluure teatel on Vene vägede õhutegevus Donbassi kohal endiselt intensiivne. Vene väed annavad õhulööke, kasutades nii juhitud kui ka juhitamatut laskemoona.

Luure märgib, et Venemaa suutmatus hävitada konflikti avapäevadel Ukraina strateegilisi õhutõrjesüsteeme piiras Vene vägede võimekust pakkuda taktikalist õhutoetust maapealsetele manöövritele. See aitas kaasa sellele, et Vene vägede liikumine Kiievi peale nurjus.

Brittide sõnul on Venemaa õhutegevus piirdunud suures osas õhust ja maalt tulistatud tiibrakettidega, millega püütakse häirida Ukraina vägede varustamist ja tugevdamist.

Briti luure hinnangul pole tiibraketilöökidel olnud sõjas olulist mõju ning Venemaa täppisrakettide varu on tõenäoliselt märkimisväärselt ammendumas.

Brittide teatel on Donbassile keskendudes suutnud Venemaa siiski tugevdada oma taktikalist õhutoetust, kombineerides õhurünnakuid ja massilisi suurtükirünnakuid, et panna oma ülekaalukas tulejõud sõjas maksma.

"Õhu- ja suurtükilöökide kombineeritud kasutamine on olnud Venemaa hiljutistes taktikalistes edusammudes Donbassis võtmetegur," märgib Briti luure.

Britid lisavad, et juhitamatu laskemoona kasutamise kasv on toonud Donbassis kaasa ulatusliku hävingu ning on "peaaegu kindlasti toonud kaasa ka märkimisväärsel hulgal tsiviilohvreid".

Minister: Ukraina luure on kinni võetud Azovstali kaitsjatega ühenduses

Ukraina siseministri Denõss Monastõrskõi sõnul on riigi luureteenistused ühenduses Azovstali terasetehasest kinni võetud võitlejatega. Tema sõnul teeb Kiiev kõik võimaliku, et kindlustada nende vabastamine.

Mai keskel Vene vägede kätte langenud sadade võitlejate saatus on ebaselge.

"Läbi luureteenistuse me saame teada nende vangistuse tingimuste, toitumise ja võimaliku vabastamise kohta," ütles Monastõrskõi Ukraina televisioonis.

"Me kõik teame, et nad kõik jõuavad Kiievisse ja me teeme kõik võimaliku, et see juhtuks," lisas ta.

Venemaa teatas mais, et ligi 2000 viimast Mariupoli kaitsjat alistusid. Ukraina võitlejad olid varjunud linnas asuva suure terasetehase alustesse varjenditesse ja tunnelitesse.

Kiiev tahab võitlejaid vangide vahetuse kaudu endale tagasi saada. Osad Vene duumasaadikud on nõudnud, et osad Azovstali võitlejatest tuleks saata kohtu alla. Kreml on öelnud, et alistunud võitlejaid koheldakse vastavalt rahvusvahelistele standarditele.

Ukraina relvajõud: Vene väed valmistuvad uueks pealetungiks Slovjanskile

Ukraina relvajõudude teatel tugevdab Venemaa Slovjanskile lähenedes oma üksusi, valmistudes pealetungi taasalustamiseks linnale. Naabruses asuv Kramatorsk on Donetski oblastis suurim linnapiirkond, mis on endiselt Ukraina kontrolli all.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Vene väed koondavad sellesse piirkona kuni 20 pataljoni taktikalist gruppi. Peastaap märkis, et Vene väed on üritanud alustada rünnakuid kahele linnale Slovjanskist põhjas ja loodes — Barvinkovele ja Svjatohõrskile —, kuid edutult.

Pole selge, kas Vene väed on võtnud territooriumi juurde Slovjanskist idas, pärast seda, kui nad said eelmisel kuul enda kontrolli alla Lõmani linna. Ukrainlaste teatel on Vene väed rünnanud Slovjanski lähedal kaht piirkonda — Štšurovet ja Brusivkat — suurtükkidega.

Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul asuvad Vene väed Slovjanski linnast 15 kilomeetri kaugusel.

Purunenud maja Irpinis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Sergei Supinsky

Vene väed keskenduvad endiselt peamiselt Severodonetskile

Vene vägede peamised jõupingutused on keskendunud Severodonetskile ja Bahmutile.

Severodonetskis jooksid Vene väed reedel tormi linna idaosa elamurajoonidele ning saavutasid ka mõningast edu. Vene väed ei liikunud reedel edasi mitmel pool, mida Ukraina väed jätkuvalt kaitsevad, sealhulgas Bahmutis, Soledaris ja Lõssõtsanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel püüdsid venelased taas ületada Siverski Donetsi jõge ning luua tingimusi oma peajõududele jõe ületamiseks. Jõgi on osutunud siiani Vene vägedele suureks tõkkeks.

Vene vägede rünnakud Bahmuti suunal laupäeva öösel olid Ukraina jõudude teatel edutud.

Donetski linna suunal pommitavad Vene väed Ukraina vägesid kogu kokkupuutejoone ulatuses. Donetski suunal on Uraina andmetel Vene üksuste liikumine aeglane sõjaväelaste füüsilise kurnatuse, madala moraali ja vaimse tervise tõttu.

Lahingud on ägenenud Harkivist põhjas, kus Ukraina väed on viimastel nädalatel alasid tagasi võtnud. Harkivi suunal keskenduvad Vene väed okupeeritud piiride hoidmisele.

Ukraina peastaap teatas, et Vene väed üritavad piirata Ukraina vägede edasiminekut riigipiiri suunas. "Vaenlane jätkas meie kaitsejõudude üksuste pommitamist, kasutades lennukeid, suurtükke, mitmikraketiheitjaid, tanke."

Vene vägede rünnakute hulgas on õhulöögid Mi-8 helikopteritelt Ukraina positsioonide pihta Harkivi oblastis Slatõne ja Dementijivka asulate piirkonnas.

Ukraina relvajõud teatasid laupäeva varahommikul, et viimase ööpäeva jooksul peatasid ukrainlased Donetski ja Luhanski suunal üheksa rünnakut, hävitasid muu hulgas ühe tanki, ühe suurtükisüsteemi, kuus lahingusoomukid, kaks erisoomusmasinat.

Ukraina päästeteenistus on evakueerinud üle 1,8 miljoni inimese

Ukraina riiklik päästeteenistus on alates 24. veebruarist, mil algas Venemaa täiemahuline invasioon Ukrainasse, evakueerinud üle 1,8 miljoni inimese. Nende seas on evakueeritud üle 504 000 lapse ja 32 000 puudega inimest.

Päästeteenistuse teatel on nad 100 päeva jooksul teinud 32 468 väljasõitu, kustutanud 9300 tulekahju, päästnud 1397 inimest ning teinud kahjutuks 128 424 ühikut laskemoona.

Kaks Reutersi ajakirjanikku said haavata

Reedel said Ida-Ukrainas haavata kaks Reutersi ajakirjanikku ja nende autojuht surma, kui nende sõiduk tule alla sattus.

Ajakirjanikud püüdsid jõuda Venemaa toetatud separatistide aladelt Severodonetski linna.

Mõttekoda: Venemaa ilmselt ei suuda Luhanski oblastist edasi liikuda

USA mõttekoja Institute for The Study of War (ISW) hinnangul ei ole Vene vägedel piisavalt jõudu liikuda Luhanski oblastist edasi.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väitis, et Vene väed kiirendavad oma nn sõjalist erioperatsiooni Ukrainas. Varem on Šoigu väitnud, et Vene väed liiguvad Ida-Ukrainas edasi aeglaselt, kuna tahavad vältida tsiviilohvreid.

Suurbritannia kaitseministeerium teatas reedel, et Vene väed saavutavad kontrolli Luhanski oblasti üle tõenäoliselt paari nädala jooksul. Brittide andmeil on Vene väed kõikidel teistel suundadel liikunud kaitseoperatsioonidele, et koondada suuremad jõud Severodonetski juurde.

Allikad: lääneriigid on arutanud võimalikke raamistikke relvarahuks

Allikate sõnul on USA ametnikud viimastel nädalatel regulaarselt kohtunud oma Suurbritannia ja Euroopa kolleegidega, et arutada võimalikke raamistikke relvarahuks ning lõpetada sõda läbirääkimistega.

Arutluse all on olnud ka mais Itaalia esitatud neljapunktiline raamistik. See sisaldab ka Ukraina neutraalsust NATO-sse astumise suhtes ning vastu saaks Kiiev julgeolekugarantiisid. Samuti hõlmab see raamistik Ukraina ja Venemaa läbirääkimisi Krimmi ja Donbassi tuleviku üle.

Ukraina ei ole lääneriikide aruteludes otseselt seotud. USA ja Ukraina ametnike sõnul ei ole USA survestanud Ukrainat ühtegi kindlat plaani järgima või otseselt surunud neid Venemaaga läbirääkima.