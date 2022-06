Ukraina relvajõudude andmeil tugevdavad Vene väed oma üksusi, et alustada uuesti pealetungi Slovjanski linnale.

Oluline 4. juunil kell 8.10:

- Vene väed valmistuvad uueks pealetungiks Slovjanskile;

- Vene väed keskenduvad endiselt Severdonetskile;

- Severdonetski lähistel said kaks Reutersi ajakirjanikku haavata ja nende autojuht surma;

- USA mõttekoja ISW hinnangul ei ole Vene vägedel jõudud Luhanski oblastist kaugemale liikuda;

- USA allikate teatel on Washingtoni ametnikud rääkinud viimastel nädalatel oma Euroopa kolleegidega erinevatest relvarahu raamistikest.

Ukraina relvajõud: Vene väed valmistuvad uueks pealetungiks Slovjanskile

Ukraina relvajõudude teatel tugevdab Venemaa Slovjanskile lähenedes oma üksusi, valmistudes pealetungi taasalustamiseks linnale. Naabruses asuv Kramatorsk on Donetski oblastis suurim linnapiirkond, mis on endiselt Ukraina kontrolli all.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Vene väed koondavad sellesse piirkona kuni 20 pataljoni taktikalist gruppi. Peastaap märkis, et Vene väed on üritanud alustada rünnakuid kahele linnale Slovjanskist põhjas ja loodes — Barvinkovele ja Svjatohõrskile —, kuid edutult.

Pole selge, kas Vene väed on võtnud territooriumi juurde Slovjanskist idas, pärast seda, kui nad said eelmisel kuul enda kontrolli alla Lõmani linna. Ukrainlaste teatel on Vene väed rünnanud Slovjanski lähedal kaht piirkonda — Štšurovet ja Brusivkat — suurtükkidega.

Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul asuvad Vene väed Slovjanski linnast 15 kilomeetri kaugusel.

Vene väed keskenduvad endiselt peamiselt Severodonetskile

Vene vägede peamised jõupingutused on keskendunud Severodonetskile ja Bahmutile.

Severodonetskis jooksid Vene väed reedel tormi linna idaosa elamurajoonidele ning saavutasid ka mõningast edu. Vene väed ei liikunud reedel edasi mitmel pool, mida Ukraina väed jätkuvalt kaitsevad, sealhulgas Bahmutis, Soledaris ja Lõssõtsanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel püüdsid venelased taas ületada Siverski Donetsi jõge ning luua tingimusi oma peajõududele jõe ületamiseks. Jõgi on osutunud siiani Vene vägedele suureks tõkkeks.

Vene vägede rünnakud Bahmuti suunal laupäeva öösel olid Ukraina jõudude teatel edutud.

Donetski linna suunal pommitavad Vene väed Ukraina vägesid kogu kokkupuutejoone ulatuses. Donetski suunal on Uraina andmetel Vene üksuste liikumine aeglane sõjaväelaste füüsilise kurnatuse, madala moraali ja vaimse tervise tõttu.

Lahingud on ägenenud Harkivist põhjas, kus Ukraina väed on viimastel nädalatel alasid tagasi võtnud. Harkivi suunal keskenduvad Vene väed okupeeritud piiride hoidmisele.

Ukraina peastaap teatas, et Vene väed üritavad piirata Ukraina vägede edasiminekut riigipiiri suunas. "Vaenlane jätkas meie kaitsejõudude üksuste pommitamist, kasutades lennukeid, suurtükke, mitmikraketiheitjaid, tanke."

Vene vägede rünnakute hulgas on õhulöögid Mi-8 helikopteritelt Ukraina positsioonide pihta Harkivi oblastis Slatõne ja Dementijivka asulate piirkonnas.

Ukraina relvajõud teatasid laupäeva varahommikul, et viimase ööpäeva jooksul peatasid ukrainlased Donetski ja Luhanski suunal üheksa rünnakut, hävitasid muu hulgas ühe tanki, ühe suurtükisüsteemi, kuus lahingusoomukid, kaks erisoomusmasinat.

Kaks Reutersi ajakirjanikku said haavata

Reedel said Ida-Ukrainas haavata kaks Reutersi ajakirjanikku ja nende autojuht surma, kui nende sõiduk tule alla sattus.

Ajakirjanikud püüdsid jõuda Venemaa toetatud separatistide aladelt Severodonetski linna.

Mõttekoda: Venemaa ilmselt ei suuda Luhanski oblastist edasi liikuda

USA mõttekoja Institute for The Study of War (ISW) hinnangul ei ole Vene vägedel piisavalt jõudu liikuda Luhanski oblastist edasi.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väitis, et Vene väed kiirendavad oma nn sõjalist erioperatsiooni Ukrainas. Varem on Šoigu väitnud, et Vene väed liiguvad Ida-Ukrainas edasi aeglaselt, kuna tahavad vältida tsiviilohvreid.

Suurbritannia kaitseministeerium teatas reedel, et Vene väed saavutavad kontrolli Luhanski oblasti üle tõenäoliselt paari nädala jooksul. Brittide andmeil on Vene väed kõikidel teistel suundadel liikunud kaitseoperatsioonidele, et koondada suuremad jõud Severodonetski juurde.

Allikad: lääneriigid on arutanud võimalikke raamistikke relvarahuks

Allikate sõnul on USA ametnikud viimastel nädalatel regulaarselt kohtunud oma Suurbritannia ja Euroopa kolleegidega, et arutada võimalikke raamistikke relvarahuks ning lõpetada sõda läbirääkimistega.

Arutluse all on olnud ka mais Itaalia esitatud neljapunktiline raamistik. See sisaldab ka Ukraina neutraalsust NATO-sse astumise suhtes ning vastu saaks Kiiev julgeolekugarantiisid. Samuti hõlmab see raamistik Ukraina ja Venemaa läbirääkimisi Krimmi ja Donbassi tuleviku üle.

Ukraina ei ole lääneriikide aruteludes otseselt seotud. USA ja Ukraina ametnike sõnul ei ole USA survestanud Ukrainat ühtegi kindlat plaani järgima või otseselt surunud neid Venemaaga läbirääkima.