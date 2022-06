Kasahstanis on referendumil põhiseaduse muudatused

Foto: SCANPIX/Vladimir Tretyakov/NUR.KZ via AP

Nii jääb Nazarbajev näiteks ilma riikliku liidri staatusest, mis tagas talle eluaegsed privileegid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muudatustega detsentraliseeritakse veidi otsuste langetamist ja laiendatakse eri gruppide parlamendis esindatust. Samas jääb presidendile voli määrata ametisse kohtunikke ja kubernere ning parlament laiali saata.

Kuigi Nazarbajev andis võimu kolm aastat tagasi üle uuele presidendile Kasõm-Žomart Tokajevile, jäi see suuresti formaalseks ja Kesk-Aasia riik jätkas justkui kaksikjuhtimise all.

Referendumilt ootab Tokajev enda positsiooni tugevnemist, ühtlasi on see vastus ka jaanuaris Kesk-Aasia riigis puhkenud rahutustele.

"Meil seisab ees palju tööd. Me peame ellu viima konstitutsiooni muudatused, mille üle me täna hääletame, sisse viima seadusemuudatused, mis puudutavad parteisid ja parlamenti. Ma arvan, et meie parlament saab selle töö tehtud," ütles Tokajev.