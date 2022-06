Ühendkuningriik tarnib Ukrainale pikamaarakette Vene hoiatusest hoolimata

Ühendkuningriigil on plaanis saata Ukrainasse pikamaa-raketisüsteeme, ehkki Venemaa hoiatas, et kui Lääneriigid selliseid süsteeme Ukrainasse saadavad, võtab Venemaa seal ette uued sihtmärgid

Oluline 6. juunil kell 6.02:

- Ühendkuningriik tarnib Ukrainale pikamaa-raketisüsteeme;

- Lõssõtšanskist evakueeriti sadakond inimest;

- Venemaa püüab Ukrainast varastatud vilja Aafrikasse müüa;

- Venemaa kasutab Ukrainas varivägesid, et oma regulaararmeed kaotustest säästa;

- Zelenski külastas vägesid Žaporižžjas ja Lõssõtšanskis.

Ühendkuningriik tarnib Ukrainale pikamaa-raketisüsteeme

Ühendkuningriik kavatseb Ukrainale tarnida pikamaa-raketisüsteeme hoolimata Venemaa hoiatusest, et kui Lääneriigid tarnivad Ukrainale pikamaarakette, võtab Venemaa seal ette uued sihtmärgid.

Ühendkuningriigil on plaanis Ukrainale saata mitmikraketiheitjaid M270, mille lennukaugus lubab nendega purustada Venemaa suurtükiväe, mis parasjagu Ida-Ukraina sihtmärke pommitab.

Ühendkuningriigi kaitseministri Ben Wallace'i sõnul peab Ühendkuningriigi relvaabi Ukrainale muutuma, sest muutunud on ka Venemaa sõjataktika seal.



Lõssõtšanskist evakueeriti sadakond inimest

Lõssõtšanski linnast õnnestus evakueerida umbes sada inimest, teatab kuberner Serhi Haidai. Lõssõtšanski kaksiklinnast, teiselpool Siverskõi Donetsi jõge asuvast Severodonetskist aga inimesi evakueerida ei õnnestunud, sest linna sees käivad ägedad lahingud Ukraina ja Vene vägede vahel.

Severodonetskis viibib jätkuvalt umbes 15 000 tsiviilisikut. Vene väed on nädalate kaupa üritanud mõlemat linna muust Ukrainast ära lõigata, seni pole need katsed vilja kandnud. Tsiviilisikute evakueerimine aga lõpetati möödunud nädalal, kui pommirahes sai surma üks ajakirjanik.

Venemaa püüab Ukrainast varastatud vilja Aafrikasse müüa

USA on saatnud hoiatuse 14 Aafrika riigile, et lähiajal püüab Venemaa neile tõenäoliselt müüa Ukrainast varastatud vilja.

Venemaa Musta mere sadamatest on väljunud mitu kaubalaeva, luureandmete kohaselt on nende pardal Ukrainast kokkuriisutud vili.

Hiljuti kohtus Venemaa režiimi juht Vladimir Putin Aafrika Liidu esimehe Macky Salliga. Kõne all oli Venemaa sõjast Ukrainas tingitud viljakriisi lahendamine.

Venemaa püüab separatistide üksusi kasutades oma regulaararmeed säästa

Ukraina vasturünnakud Severodonetskis võtavad Vene vägede seni saavutatud hoo peagi maha, näitavad Ühendkuningriigi luureandmed.

Luureandmeist ilmneb ka, et Venemaa on Severodonetski ründamisel väga sõltuv Luhanski separatistide reservist. Üleöö relvade alla kamandatud Luhanski separatistid on aga halvasti välja õpetatud ja kehvasti varustatud ning neil puudub Vene vägede rasketehnika.

Separatistlikke võitlejaid kasutab Venemaa Ühendkuningriigi luure hinnangul aga seepärast, et mitte tekitada kaotusi oma sõjaväele, kus niigi madal võitlustahe seeläbi veel oluliselt langeks.

Ukraina president külastas vägesid Zaporižžjas ja Lõssõtšanskis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas eesliinil sõdivaid vägesid, teatas Ukraina presidendi kantselei. Zelenski käis Zaporižžja piirkonnas, 200 kilomeetri kaugusel Mariupolist.

Zelenski tänas sõdureid suurepärase töö ja teenistuse, kõigi ukrainlaste ning Ukraina riigi kaitsmise eest. Samuti pidas Zelenski leinaminuti langenud sõdurite mälestuseks.

Seejärel siirdus president Donbassi rindejoone vahetusse lähedusse Lõssõtšanskisse ja Soledari.

Zelenski teatas visiidile järgnenud videopöördumises, et on kõigi rindejoonel kohatud sõdurite üle väga uhke.