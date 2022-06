Ukraina: tõrjusime Vene sõjalaevad 100 km kaugusele Musta mere looderannikust

Ukraina kaitseministeeriumi teatel on riigi väed tõrjunud Vene sõjalaevad Musta mere looderannikult 100 kilomeetri kaugusele. Ühendkuningriigil on plaanis saata Ukrainasse pikamaa-raketisüsteeme, ehkki Venemaa hoiatas, et kui lääneriigid selliseid süsteeme Ukrainasse saadavad, võtab Venemaa seal ette uued sihtmärgid.

Oluline 6. juunil kell 19.25:

- Ukraina kaitseministeeriumi teatel tõrjusid riigi relvajõud Venemaa sõjalaevad Ukraina Musta mere looderannikust 100 kilomeetri kaugusele;

- Mariupoli ametnik: okupatsioonivõimude sõnul võib linnas puhkeda koolerapuhang;

- Rossija-1: Vene kindral Kutuzovi hukkumine Ukrainas on kinnitatud;

- venelased teatasid rünnakust Ukraina sõjaväe remondipunktile Harkivis;

- venelased tegid Severodonetskis vasturünnaku, ukrainlaste positsioon ohus;

- Ühendkuningriik tarnib Ukrainale pikamaa-raketisüsteeme;

- Lõssõtšanskist evakueeriti sadakond inimest;

- Venemaa püüab Ukrainast varastatud vilja Aafrikasse müüa;

- Venemaa kasutab Ukrainas varivägesid, et oma regulaararmeed kaotustest säästa;

- Zelenski külastas vägesid Žaporižžjas ja Lõssõtšanskis;

- Ukraina kaitsejõudude igapäevase hinnangu kohaselt kaotas Venemaa viimase ööpäevaga umbes sada sõjaväelast, viis tanki, kaheksa soomukit ning 35 autot ja muud sõidukit.

Ukraina: Vene sõjalaevad on Mustal merel 100 km kaugusele tõrjutud

Ukraina relvajõudude teatel on nad tõrjunud Vene sõjalaevad enam kui 100 kilomeetri kaugusele Ukraina Musta mere rannikust, kus Venemaa laevad on juba nädalaid mereblokaadi teinud.

"Meie aktiivne tegevus vaenlase merejõudude alistamiseks on tõrjunud Venemaa Musta mere laevastiku ühe laevade rühma Ukraina rannikult tagasi," teatas Ukraina kaitseministeerium sotsiaalmeedias.

"Me oleme võtnud Venemaa laevastikult ära nende täieliku kontrolli Musta mere loodeosa üle, millest on saanud "hall tsoon"," teatas ministeerium ja lisas, et Venemaa püüab seal parasjagu kontrolli tagasi saada.

Kiievi kinnitusel püsib aga Vene raketirünnakute oht Mustalt merelt.

Ukraina mereväel on ka varem olnud teatavat edu Mustal merel, näiteks lasid Ukraina väed enda kinnitusel põhja Venemaa Musta mere laevastiku lipulaeva Moskva.

Mariupoli ametnik: linnas võib puhkeda koolerapuhang

Mariupoli linnapea nõuniku Petro Andrjuštšenko sõnul panevad venelased Mariupoli karantiini, kuna seal võib puhkeda koolerapuhang.

"Me näeme linna sulgumas. Okupeerivad võimud mainivad linnas sõna "koolera"," ütles Andrjuštšenko Ukraina televisioonile.

Mitu kuud pommitamise all kannatanud Mariupol langes mais Vene vägede kätte.

Andrjuštšenko sõnul on humanitaarolukord Mariupolis üha kehvem, kuna linnas on puudus toidust ja veest.

Vene riigimeedia kinnitas kindral Kutuzovi hukkumist

Kindralmajor Roman Kutuzov hukkus Ukrainas rünnakut juhtides, kinnitas Vene telekanal Rossija-1. Kutuzov juhtis nn Donetski rahvavabariigi vägesid. Kotuzovi langemist kinnitas ka Ukraina. Samuti levivad kuuldused kindralleitnant Roman Berdnikovi hukkumisest, kes juhtis 29. Vene armeed Ukrainas.

Kiievi teatel on Ukrainas hukkunud 12 vene kindralit ning lääne luureteenistuste sõnul on vene kindraleid hukkunud vähemalt seitse. Kolm kindralit, kelle hukkumisest Ukraina on teatanud on samas hiljem elusana välja ilmunud. Kummagi riigi väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

Venemaa teatas uuest rünnakust Harkivis

Vene Kaitseministeerium andis teada rünnakust Ukraina sõjatehnika remondipunktile Harkivis. Samuti teatasid venelased ühe Ukraina hävituslennuki allatulistamisest. Vene kaitseministeeriumi väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

Ukrainlaste positsioon Severodonetskis halveneb

Vene väed on Severodonetskis teinud uue vasturünnaku. Luhanski oblasti sõjalise administratsiooni juhi Serhi Haidai sõnul jätkuvad Severodonetskis väga ägedad lahingud. Hiljuti suutsid Ukraina väed suure vasturünnakuga vabastada peaaegu poole Severodonetskist, kuid Ukraina vägede olukord on taas halvenemas, sõnas Haidai.

Haidai sõnul kasutavad venelased põletatud maa taktikat ning linna jäänud 15 000 tsiviilisiku evakueerimine on muutunud võimatuks. Peale selle on sama palju tsiviilisikuid lõksus Lõssõtšanskis. Venelased pommitavad praegu intensiivselt Bahmuti ja Lõssõtšanski vahelist teed.

Pikamaa-raketisüsteem M270 Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/INTS KALNINS

Ühendkuningriigi luure: Vene rünnak Kiievile on püüe takistada lääne relvatarneid

Pühapäeva hommikul tegi Venemaa raketirünnaku Kiievi raudteetaristu vastu. Ühendkuningriigi sõjaväeluure sõnul oli see katse takistada relvatarneid Ukraina üksustele.

Samal ajal jätkuvad ägedad lahingud Donbassis, Severodonetski linnas. Samuti püüavad Vene väed edeneda Slovjanski poole. Mõlema manöövri eesmärgiks on Ukraina vägede ümberpiiramine Donbassi piirkonnas.

Venemaa on tõenäoliselt viinud mitu õhutõrjerelva Maosaarele, sh SA-15 ja SA-22 relvasüsteemid. Tõenäoliselt on õhukaitsesüsteemid mõeldud katma Maosaare lähistel tegutsevaid Vene merealuseid, millega Venemaa jõustab blokaadi Ukraina sadamate vastu.

Ukraina peastaabi sõnul suudeti üks rakett alla tulistada, kuid ülejäänud tabasid taristuobjekte Kiievi põhjaosas. Ukraina siseministri nõuniku sõnul tabasid raketid ühte sõjaväeobjekti ja ühte tsiviilobjekti. Reisirongiliiklust rünnak ei takistanud.

Ühendkuningriik tarnib Ukrainale pikamaa-raketisüsteeme

Ühendkuningriik kavatseb Ukrainale tarnida pikamaa-raketisüsteeme hoolimata Venemaa hoiatusest, et kui Lääneriigid tarnivad Ukrainale pikamaarakette, võtab Venemaa seal ette uued sihtmärgid.

Ühendkuningriigil on plaanis Ukrainale saata mitmikraketiheitjaid M270, mille lennukaugus lubab nendega purustada Venemaa suurtükiväe, mis parasjagu Ida-Ukraina sihtmärke pommitab.

Ühendkuningriigi kaitseministri Ben Wallace'i sõnul peab Ühendkuningriigi relvaabi Ukrainale muutuma, sest muutunud on ka Venemaa sõjataktika seal.



Lõssõtšanskist evakueeriti sadakond inimest

Lõssõtšanski linnast õnnestus evakueerida umbes sada inimest, teatab kuberner Serhi Haidai. Lõssõtšanski kaksiklinnast, teiselpool Siverskõi Donetsi jõge asuvast Severodonetskist aga inimesi evakueerida ei õnnestunud, sest linna sees käivad ägedad lahingud Ukraina ja Vene vägede vahel.

Severodonetskis viibib jätkuvalt umbes 15 000 tsiviilisikut. Vene väed on nädalate kaupa üritanud mõlemat linna muust Ukrainast ära lõigata, seni pole need katsed vilja kandnud. Tsiviilisikute evakueerimine aga lõpetati möödunud nädalal, kui pommirahes sai surma üks ajakirjanik.

Venemaa püüab Ukrainast varastatud vilja Aafrikasse müüa

USA on saatnud hoiatuse 14 Aafrika riigile, et lähiajal püüab Venemaa neile tõenäoliselt müüa Ukrainast varastatud vilja.

Venemaa Musta mere sadamatest on väljunud mitu kaubalaeva, luureandmete kohaselt on nende pardal Ukrainast kokkuriisutud vili.

Hiljuti kohtus Venemaa režiimi juht Vladimir Putin Aafrika Liidu esimehe Macky Salliga. Kõne all oli Venemaa sõjast Ukrainas tingitud viljakriisi lahendamine.

Venemaa püüab separatistide üksusi kasutades oma regulaararmeed säästa

Ukraina vasturünnakud Severodonetskis võtavad Vene vägede seni saavutatud hoo peagi maha, näitavad Ühendkuningriigi luureandmed.

Luureandmeist ilmneb ka, et Venemaa on Severodonetski ründamisel väga sõltuv Luhanski separatistide reservist. Üleöö relvade alla kamandatud Luhanski separatistid on aga halvasti välja õpetatud ja kehvasti varustatud ning neil puudub Vene vägede rasketehnika.

Separatistlikke võitlejaid kasutab Venemaa Ühendkuningriigi luure hinnangul aga seepärast, et mitte tekitada kaotusi oma sõjaväele, kus niigi madal võitlustahe seeläbi veel oluliselt langeks.

Ukraina president külastas vägesid Zaporižžjas ja Lõssõtšanskis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas eesliinil sõdivaid vägesid, teatas Ukraina presidendi kantselei. Zelenski käis Zaporižžja piirkonnas, 200 kilomeetri kaugusel Mariupolist.

Zelenski tänas sõdureid suurepärase töö ja teenistuse, kõigi ukrainlaste ning Ukraina riigi kaitsmise eest. Samuti pidas Zelenski leinaminuti langenud sõdurite mälestuseks.

Seejärel siirdus president Donbassi rindejoone vahetusse lähedusse Lõssõtšanskisse ja Soledari.

Zelenski teatas visiidile järgnenud videopöördumises, et on kõigi rindejoonel kohatud sõdurite üle väga uhke.



Ukraina president Volodomõr Zelenski külastas 5. juunil erinevaid kohti rinde lähedal. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 31 250 (võrdlus eelmise päevaga + 100);

- tankid 1386 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 3400 (+8);

- lennukid 211 (+1);

- kopterid 176 (+1);

- suurtükisüsteemid 690 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 207 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 96 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 551 (+3);

- tiibraketid 125 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2395 (+35);

- laevad / paadid 13 (+0);

- eritehnika 53 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Slovjanski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.