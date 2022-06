Kerry: Ukraina sõda ei ole õigustus söeenergeetika jätkamisele

Intervjuus Ühendkuningriigi rahvusringhäälingule BBC ütles Kerry, et paljud riigid on sõja tõttu loobunud Glasgow kliimakohtumisel antud tõotustest. Kivisöe laialdane edasikasutamine viib aga kogu maailma äraküpsemiseni, hoiatas Kerry.

Esmaspäeval alustavad Saksamaal, Bonnis kohtumist COP26 kliimakohtumise lõppdokumendiga ühinenud riikide kliimadiplomaadid. Kõne all on kõik sõjaga seoses ootamatult ilmnenud energiajulgeolekumured.

Kerry rõhutas, et võitlust kliimamuutusega on endiselt võimalik võita, see aga nõuab tõsist pingutust kogu maailma riikidelt. Kerryle avaldas toetust Ukraina juhtiv kliimateadlane, kes kutsus kõiki demokraatlikke riike üles võimalikult kiiresti mistahes fossiilkütustest loobuma. "Nafta ja gaas põhjustavad sõdu," ütles dr. Svitlana Krakovska.

Bonnis alanud kliimakohtumine kestab üle nädala ning peamiselt arutatakse seal tehnilisi küsimus. Kohtumine on ettevalmistus COP27 kliimakohtumiseks, mis peetakse tänavu Sharm El-Sheikis ning mille toimumise täpseid kuupäevi pole veel paika pandud.