Keeleamet taunib riigiametite ingliskeelseid e-postiaadresse ja domeeninimesid

Keeleamet sai kaebuse, et mitmete riigiametite e-posti aadressid ning domeeninimed on osaliselt või täielikult inglise keeles. Näitena toodi, et kõik päästeameti elektronpostiaadressid ja nende veebileht on tähistatud inglisekeelse "rescue.ee"-ga. Ka transpordiameti veebilehel on aga näha, et mitmed e-postiaadressid lähtuvad eeldusest, et vastava osakonna või teenistuse määratlus on inglisekeelne ja sellest tulenevalt on osaliselt inglisekeelne ka nende elektronposti aadress. Näiteks lennujuhtumist teavitamine: [email protected], merenduse e-post: [email protected]pordiamet.ee, turvaintsidentidest teavitamine: [email protected], jäämurde info: [email protected].

Kaebuse esitaja hinnangul on see vastuolus keeleseaduses sätestatud eestikeelse asjaajamise nõudega ning riivab põhiseaduse § 51 sätestatud igaühe põhiõigust pöörduda riigiasutuse poole eesti keeles.

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk teatas kirjas justiitsminister Maris Laurile, et on kaebuses esitatud põhjendustega põhimõtteliselt nõus. "Eesti Vabariigi riigikeel on eesti keel ning riigiasutuste e-posti aadressid ning domeeninimed võiksid olla eestikeelsed."

Samas tõi Tomusk välja, et keeleseadus ei reguleeri e-posti aadresside ega domeeninimede keelekasutust, mille tõttu puudub ametil volitusnorm keelata võõrkeelsete e-posti aadresside ning domeeninimede kasutamist.

Tomusk palub justiitsministri hinnangut, kas võõrkeelsete e-posti aadresside ning domeeninimede kasutamist saab riigiasutustes käsitada eestikeelse asjaajamisnõude eiramisena või oleks olukorra muutmiseks vaja täpsustada keeleseadust ning lisada sellesse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste e-posti aadresside ning domeeninimede eestikeelsuse nõue.