Anne kanali rannas on bakterite tõttu supluskeeld

Normipiiri ületanud enterokokk on soolebakter, mis viitab väljaheidetest tekkinud saastele. Samal põhjusel on Anne kanalis punane lipp mõnda aega lehvinud igal rannahooajal.

Uued kvaliteediproovi tulemused selguvad kolmapäevaks.

Vaatamata punasele lipule leidus ka esmaspäeval siiski ujujaid.

"Kui seda vett nüüd just ei joo, siis terve inimesega ei juhtu mitte midagi, läheb pärast kodus duši alt läbi ja kõik on hästi. /.../ Tavaliselt ongi seaduspärasus, et pärast suuri sadusid ja vihmahooge need proovid lähevad kehvaks. Päikeselised ilmad, ultraviolett-kiirgus ei meeldi nendele bakteritele ja nad hävinevad. Ootan huviga uute proovide vastuseid," rääkis G4S-i teenistusjuht Argo Raag.