Ukraina: rindejoon Severodonetskis püsib

Oluline 7. juunil kell 18.46:

- Severodonetski linnapea sõnul püsib linnas rindejoon Ukraina ja Vene vägede vahel;

- Venemaa teatas Krimmi veevarustuse taastamisest Põhja-Krimmi kanali kaudu;

- Zelenski sõnul saab Ukraina olla iseseisev ainult oma territoriaalse terviklikkuse taastamisega, kuid juba 24. veebruarile eelnenud piiride taastamine oleks suur võit;

- Ühendkuningriik lubab Venemaa vastu uusi sanktsioone;

- Mariupolis kardetakse koolerapuhangut, WHO on Ukrainasse eelpaigutanud kooleravaktsiine;

- Ukraina väed ei tagane Luhanski oblastis Severodonetski linnas, kuhu on praegu koondunud Venemaa rünnakute peajõud, kinnitas president Volodõmõr Zelenski;

- Ukraina kaitseministeeriumi teatel liiguvad Vene üksused edasi ka Slovjanski suunas, mis asub 85 kilomeetri kaugusel läänes Severodonetskist;

- Vene vägede vallutatud Mariupoli linna Azovstali tehase hõivamisel vangistatud Ukraina sõjaväelasi hoitakse praegu Donetski ja Luhanski oblastis, ütles president Zelenski;

- Ukraina president tänas esmaspäeval Ühendkuningriigi peaministrit Boris Johnsonit otsuse eest tarnida Ukrainale mitmikraketiheitjate süsteeme, öeldes, et need on täpselt need relvad, mida Ukraina vajab;

- President Joe Biden käskis USA luureasutustel avaldada enne Venemaa agressiooni algust Ukrainas infot peatse võimaliku rünnaku kohta, kuna liitlased ei uskunud Venemaa invasiooni, rääkis USA luurejuht;

- USA välisministri Antony Blinkeni sõnul vastavad tõele teated selle kohta, et Venemaa varastab Ukraina vilja ja müüb seda enda nimel maailmaturul;

- Ukraina valitsus valmistab ette seadust, mis annaks inglise keelele riigis ametliku ärikeele staatuse, ütles Ukraina peaminister Denõss Šmõhal esmaspäeva õhtul;

- Ukraina kaitsejõudude tavapärase hinnangu kohaselt kaotasid Vene relvajõud viimase ööpäevaga 110 sõjaväelast, neli tanki ja 16 soomukit.

Severodonetski linnapea: rindejoon Severodonetskis püsib

Severodonetski linnapea Oleksandr Strjuki sõnul püsib rindejoon Severodonetski linnas. Strjuki sõnul püüavad Vene väed linna vallutada rohkemate sõduritega, kuid Ukraina relvajõud on kindlustanud oma positsioone ja hoiavad rindejoont.

Lahingud Severodonetskis ja Lõssõtšanskis on olnud väga ägedad ning Zelenski nimetas hiljuti mõlemat asulat surnud linnaks.

Venemaa sõnul taastati veevarustus Krimmiga Põhja-Krimmi kanali kaudu

Vene kaitseminister teatas täna, et Krimmiga on taastatud veevarustus Põhja-Krimmi kanali kaudu. Ukrainlased peatasid Krimmi varustamise veega 2014 kui Venemaa Krimmi okupeeris. Enne Krimmi okupeerimist pärines enamik Krimmi veest Põhja-Krimmi kanalist, mis saab oma vee Dnipri jõest Hersoni oblastis.

Šoigu sõnul on loodud kõik vajalikud eeldused rongiliikluse jätkamiseks Venemaa, Donbassi ja Krimmi vahel. Väidetavalt on taastatud 1200 kilomeetrit raudteed.

Zelenski: 24. veebruari piiride taastamine oleks suur võit, kuid Ukraina saab tõeliselt iseseisev olla ainult territoriaalse terviklikkuse taastamisega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul ei näe ta veel sõja lõppemist, ütles ta Financial Timesile antud intervjuus. "Kuigi iga sõda lõppeb läbirääkimiste laua taga, saavutatakse võit ikkagi lahinguväljal", ütles Zelenski.

Zelenski sõnul oleks juba 24. veebruarile eelnenud piiride taastamine Ukrainale suur võit, kuid see saaks olla vaid ajutine võit. Samuti nimetas Zelenski Vene-Ukraina sõda Ukraina iseseisvussõjaks ning iseseisvuse all pidas ta silmas kogu Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust. Samuti ütles ta, et Ukraina on kaotanud liiga palju inimesi, et enda territooriumi ära anda.

Samas intervjuus oli Zelenski väga kriitiline Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni suhtes, kes ütles hiljuti, et Venemaad ei tohi alandada. Zelenski sõnul peaks Macron Normandia formaadi juhina teadma antud konflikti tagamaa kõiki detaile ja kokkuleppeid ning Venemaa suutmatust neist kinni pidada.

Zelenski ütles, et ta on valmis Venemaaga läbi rääkima, kuid ainus inimene, kellega saab päriselt Venemaal kokkuleppeid sõlmida, on Vladimir Putin.

Ühendkuningriigi välisminister: plaanis on uued Vene sanktsioonid

Ühendkuningriigi välisminister Liz Truss lubas Ukraina abistamise jätkamist ning ütles, et kavas on uued sanktsioonid Venemaa vastu. Boris Johnson kinnitas, et Zelenskit ei tohi sundida vastu võtma kehva kokkulepet, märkides, et sellised kokkulepped ei püsi. Johnsoni sõnul peab maailm vältima olukorda, kus Putini põhjendamatu agressioon on osutunud talle edukaks.

Mariupolis kardetakse koolerapuhangut

Kuigi aktiivne lahingutegevus Mariupoli linnas on lõppenud on kohalikel inimestel uus mure – ebasanitaarsed tingimused ja reovee leke joogivee sekka, millest lähtub koolerapuhangu hirm.

Väidetavalt on linnas kuuldused karantiini kehtestamisest, teatas Mariupoli linnapea nõunik Petro Andrjuštšenko. "Kogu linnas on tänavatel laibad... ning okupandid ei suuda kõiki hukkunuid isegi massihaudadesse ära matta," teatas Andrjuštšenko Ukraina televisioonis.

Koolerapuhangu eest on hoiatanud ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), kes on ka Dnipro linna eelpaigutanud kooleravaktsiine, kuigi pole selge, kuidas ja kas üldse need kohalike elanikeni võiksid jõuda. Koolera tekitab ägeda kõhulahtisuse ning levib enamasti ebapuhta joogiveega piirkondades.

Zelenski: Ukraina ei tagane Severodonetskis

Ukraina väed ei tagane Luhanski oblastis Severodonetski linnas, kuhu on praegu koondunud Venemaa rünnakute peajõud, kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäeva õhtul.

"Meie kangelased ei loovuta oma positsioone Severodonetskis. Linnas jätkuvad karmid tänavalahingud," rääkis Zelenski ööl vastu teisipäeva avaldatud videopöördumises.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtumas rindel sõduritega. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Viidates Luhanski ja Donetski oblastist koosnevale laiemale Donbassi regioonile, ütles Zelenski: "Ja Ukraina Donbass peab vastu, seisab kindlalt."

Severedonetsk on viimane Luhanski oblasti suurem asula, mis on veel Ukraina vägede käes. Kui Venemaa selle vallutab, saab ta kontrolli kogu Luhanski oblasti üle.

Venemaa liigub Slovjanski suunas

Ukraina kaitseministeeriumi teatel liiguvad Vene üksused edasi ka Slovjanski suunas, mis asub 85 kilomeetri kaugusel läänes Severodonetskist.

"Rinne on pideva suurtükitule all," ütles Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko Ukraina televisioonile.

"Vaenlane tulistab ka Lõmani linna eesmärgiga purustada meie kaitsepositsioonid ning liikuda edasi Slovjanski ja Kramatorski peale. Samal ajal tulistatakse ka Svjatohirski linna samal eesmärgil," rääkis kuberner.

Kõrõlenko sõnul on käimas jõupingutused elanike evakueerimiseks mitmest piirkonna linnast, millest mõned on ööpäev läbi Vene vägede tule all. Slovjanskis olevat näiteks siiani 24 000 elanikku. "Inimesed mõistavad nüüd lõpuks, ehkki väga hilja, et aeg on lahkuda," märkis kuberner.

Zelenski: Venemaa hoiab Azovstalis vangistatud võitlejaid Donbassis

Vene vägede vallutatud Mariupoli linnas asuva Azovstali tehase hõivamisel vangistatud Ukraina sõjaväelasi hoitakse praegu Donetski ja Luhanski oblastis, ütles president Zelenski.

Kokku võib Vene vägede käes olla umbes 2500 Azovstali võitlejat, märkis president.

Zelenski sõnul muutuvad Venemaa plaanid, kuidas neid vangistatud sõjaväelasi kohelda, pidevalt.

Osa Azovstali hukkunud Ukraina sõjaväelaste surnukehadest on antud üle Kiievile, teatasid nende pereliikmed teisipäeval.

Zelenski: Ühendkuningriigi tarnitavad raketisüsteemid on täpselt õiged asjad

Ukraina president tänas esmaspäeval Ühendkuningriigi peaministrit Boris Johnsonit otsuse eest tarnida Ukrainale mitmikraketiheitjate süsteeme, öeldes, et need on täpselt need relvad, mida Ukraina vajab.

"Ma olen tänulik peaminister Johnsonile täieliku mõistmise eest, mis on meie vajadused ja valmisoleku eest anda Ukrainale täpselt neid relvi, mida me vajame, et kaitsta oma inimeste elu," ütles Zelenski öises videopöördumises.

Ühendkuningriik teatas esmaspäeval, et annab Ukrainale mitmikraketiheitjaid, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 80 kilomeetri kauguselt.

USA luurejuht: Biden käskis Vene invasiooni eel luureinfot avaldada liitlaste skepsise ületamiseks

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden käskis oma riigi luureasutustel avaldada enne Venemaa agressiooni algust Ukrainas USA luureasutuste infot peatse võimaliku rünnaku kohta, kuna liitlased ei uskunud Venemaa invasiooni, rääkis USA luurejuht.

"Kui me selgitasime olukorda oma otsustajatele ning nemad rääkisid oma partneritega, siis nad mõistsid, kui palju on selle suhtes skepsist," ütles USA riiklik julgeolekukoordinaator Avril Haines esmaspäeval.

"Seetõttu tuli president meie juurde ja ütles: "Te peate minema välja ning jagama [luureinfot] nii palju, kui on võimalik, et rahvas näeks seda sama, mida teie näete. Et me saaksime uuesti rääkida ja meil oleks ehk viljakamad kõnelused selle üle, kuidas sisukamalt valmistuda potentsiaalseks Venemaa invasiooniks," rääkis Haines.

USA luureasutused avaldasid enne Venemaa agressiooni algust Ukrainas tänavu 24. veebruaril korduvalt luureinfot peatsest rünnakust, seda nii ajakirjandusele kui ka liitlasriikidele. Selle tegevuse eesmärk oli võitlus Venemaa globaalse propagandaga ning vajadus tagada, et USA partneritel ja liitlastel oleks olukorrast samasugune pilt kui Washingtonis.

Hainesi sõnul tegi USA palju selleks, et luureinfot sõbralike riikidega jagada ning arendas lõpptulemusena välja jagamismehhanismi, mida saab kasutada ka tulevikus.

Blinkeni sõnul varastab Venemaa Ukraina vilja

Teated selle kohta, et Venemaa varastab Ukraina vilja ja müüb seda enda nimel maailmaturul, on usaldusväärsed, ütles USA välisminister Antony Blinken.

"On usaldusväärseid teateid, nagu näeme täna ühes meie ajalehes, et Venemaa varastab Ukraina viljaeksporti, et müüa seda enda nimel," rääkis Blinken heategevusteemalisel konverentsil esinedes, viidates ajalehes The New York Times ilmunud artiklile. Selles kirjeldati, et USA on hoiatanud 14 riiki, peamiselt Aafrikas, et Venemaa püüab müüa Ukrainas okupeeritud aladelt riisutud vilja välismaa ostjatele.

Ukraina on varem süüdistanud Venemaad oma vilja tarnimises välisriikidele, teiste hulgas ka Türgile ja Süüriale.

ÜRO Julgeolekunõukogus toimus esmaspäeval intsident, kus Venemaa suursaadik lahkus ruumist, kui Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel süüdistas Moskvat invasiooniga Ukrainasse üleilmse toidukriisi tekitamises.

The Kremlin is using food supplies as a stealth missile against developing countries.



This is driving up food prices, pushing people into poverty, and destabilising entire regions.



Russia is solely responsible for this food crisis.



Despite its campaign of lies.@UN #UNSC pic.twitter.com/luL28xXUWB — Charles Michel (@eucopresident) June 6, 2022

Ukraina võib anda inglise keelele ametliku ärikeele staatuse

Ukraina valitsus valmistab ette seadust, mis annaks inglise keelele riigis ametliku ärikeele staatuse, ütles Ukraina peaminister Denõss Šmõhal esmaspäeva õhtul.

"Inglise keelt kasutatakse ärisuhtluses kogu tsiviliseeritud maailmas. Andes sellele Ukrainas sellise staatuse, edendab see ettevõtluse arengut, meelitab kohale investeeringuid ja kiirendab Ukraina eurointegratsiooni," rääkis Šmõhal.

Ukraina ainus ametlik keel on ukraina keel. Seda räägib 2019. aasta uuringu kohaselt umbes pool elanikkonnast, 30 protsenti kasutab peamiselt vene keelt. Inglise keele oskus paraneb Ukrainas, kuid Rootsis asuva uurimisinstituudi EF Education First andmete kohaselt on inglise keele oskuse tase riigis siiski kõigest mõõdukas. 2021. aastal oli Ukraina inglise keele oskuselt Euroopa 35 vaadeldud riigi hulgas 30. kohal, jäädes maha ka naaberriikidest Poolast ja Valgevenest.

Siiani on riigis tähtis positsioon vene keelel, mida kasutatakse laialdaselt äris ning linnades üldisemalt.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 31 360 (võrdlus eelmise päevaga + 110);

- tankid 1390 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 3416 (+16);

- lennukid 212 (+1);

- kopterid 177 (+1);

- suurtükisüsteemid 694 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 207 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 96 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 553 (+2);

- tiibraketid 125 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2405 (+10);

- laevad / paadid 13 (+0);

- eritehnika 53 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.