Oluline 7. juunil kell 7.25:

- Ukraina väed ei tagane Luhanski oblastis Severodonetski linnas, kuhu on praegu koondunud Venemaa rünnakute peajõud, kinnitas president Volodõmõr Zelenski;

- Ukraina kaitseministeeriumi teatel liiguvad Vene üksused edasi ka Slovjanski suunas, mis asub 85 kilomeetri kaugusel läänes Severodonetskist;

- Ukraina president tänas esmaspäeval Ühendkuningriigi peaministrit Boris Johnsonit otsuse eest tarnida Ukrainale mitmikraketiheitjate süsteeme, öeldes, et need on täpselt need relvad, mida Ukraina vajab;

- President Joe Biden käskis USA luureasutustel avaldada enne Venemaa agressiooni algust Ukrainas infot peatse võimaliku rünnaku kohta, kuna liitlased ei uskunud Venemaa invasiooni, rääkis USA luurejuht;

- USA välisministri Antony Blinkeni sõnul vastavad tõelöe teated selle kohta, et Venemaa varastab Ukraina vilja ja müüb seda enda nimel maailmaturul;

- Ukraina valitsus valmistab ette seadust, mis annaks inglise keelele riigids ametliku ärikeele staatuse, ütles Ukraina peaminister Denõss Šmõhal esmaspäeva õhtul.

Zelenski: Ukraina ei tagane Severodonetskis

Ukraina väed ei tagane Luhanski oblastis Severodonetski linnas, kuhu on praegu koondunud Venemaa rünnakute peajõud, kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäeva õhtul.

"Meie kangelased ei loovuta oma positsioone Severodonetskis. Linnas jätkuvad karmid tänavalahingud," rääkis Zelenski ööl vastu teisipäeva avaldatud videopöördumises.

Viidates Luhanski ja Donetski oblastist koosnevale laiemale Donbassi regioonile, ütles Zelenski: "Ja Ukraina Donbass peab vastu, seisab kindlalt."

Severedonetsk on viimane Luhanski oblasti suurem asula, mis on veel Ukraina vägede käes. Kui Venemaa selle vallutab, saab ta kontrolli kogu Luhanski oblasti üle.

Venemaa liigub Slovjanski suunas

Ukraina kaitseministeeriumi teatel liiguvad Vene üksused edasi ka Slovjanski suunas, mis asub 85 kilomeetri kaugusel läänes Severodonetskist.

"Rinne on pideva suurtükitule all," ütles Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko Ukraina televisioonile.

"Vaenlane tulistab ka Lõmani linna eesmärgiga purustada meie kaitsepositsioonid ning liikuda edasi Slovjanski ja Kramatorski peale. Samal ajal tulistatakse ka Svjatohirski linna samal eesmärgil," rääkis kuberner.

Kõrõlenko sõnul on käimas jõupingutused elanike evakueerimiseks mitmest piirkonna linnast, millest mõned on ööpäevaringselt Vene vägede tule all. Slovjanski olevat näiteks siiani 24 000 elanikku. "Inimesed mõistavad nüüd lõpuks, ehkki väga hilja, et aeg on lahkuda," märkis kuberner.

Zelenski: Ühendkuningriigi tarnitavad raketisüsteemid on täpselt õiged asjad

Ukraina president tänas esmaspäeval Ühendkuningriigi peaministrit Boris Johnsonit otsuse eest tarnida Ukrainale mitmikraketiheitjate süsteeme, öeldes, et need on täpselt need relvad, mida Ukraina vajab.

"Ma olen tänulik peaminister Johnsonile täieliku mõistmise eest, mis on meie vajadused ja valmisoleku eest anda Ukrainale täpselt neid relvi, mida me vajame, et kaitsta oma inimeste elusid," ütles Zelenski öises videopöördumises.

Ühendkuningriik teatas esmaspäeval, et annab Ukrainale mitmikraketiheitjaid, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 80 kilomeetri kauguselt.

USA luurejuht: Biden käskis Vene invasiooni eel luureinfot avaldada liitlaste skepsise ületamiseks

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden käskis oma riigi luureasutustel avaldada enne Venemaa agressiooni algust Ukrainas USA luureasutuste infot peatse võimaliku rünnaku kohta, kuna liitlased ei uskunud Venemaa invasiooni, rääkis USA luurejuht.

"Kui me selgitasime olukorda oma otsustajatele ning nemad rääkisid oma partneritega, siis nad mõistsid, kui palju on selle suhtes sekpsist," ütles USA riiklik julgeolekukoordinaator Avril Haines esmaspäeval.

"Seetõttu tuli president meie juurde ja ütles: "Te peate minema välja ning jagama [luureinfot] nii palju kui on võimalik, et rahvas näeks seda sama, mida teie näete. Et me saaksime uuesti rääkida ja meil oleks ehk viljakamad kõnelused selle üle, kuidas sisukamalt valmistuda potentsiaalseks Venemaa invasiooniks," rääkis Haines.

USA luureasutused avaldasid enne Venemaa agressiooni algust Ukrainas tänavu 24. veebruaril korduvalt luureinfot peatsest rünnakust, seda nii ajakirjandusele kui ka liitlasriikidele. Selle tegevuse eesmärgiks oli võitlus Venemaa globaalse propagandaga ning vajadus tagada, et USA partneritel ja liitlastel oleks olukorrast samasugune pilt kui Washingtonis.

Haines'i sõnul tegi USA palju selleks, et luureinfot sõbralike riikidega jagada ning arendas lõpptulemusena välja jagamismehhanismi, mida saab kasutada ka tulevikus.

Blinkeni sõnul varastab Venemaa Ukraina vilja

Teated selle kohta, et Venemaa varastab Ukraina vilja ja müüb seda enda nimel maailmaturul, on usaldusväärsed, ütles USA välisminister Antony Blinken.

"On usaldusväärseid teateid nagu näeme täna ühes meie ajalehes, et Venemaa varastab Ukraina viljaeksporti, et müüa seda enda nimel," rääkis Blinken heategevusteemalisel konverentsil esinedes, viidates ajalehes The New York Times ilmunud artiklile. Selles kirjeldati, et USA on hoiatanud 14 riiki, peamiselt Aafrikas, et Venemaa püüab müüa Ukrainas okupeeritud aladelt riisutud vilja välismaa ostjatele.

Ukraina on varem süüdistanud Venemaad oma vilja tarnimises välisriikidele, teiste hulgas ka Türgile ja Süüriale.

ÜRO Julgeolekunõukogus toimus esmaspäeval intsident, kus Venemaa suursaadik lahkus ruumist, kui Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel süüdistas Moskvat invasiooniga Ukrainasse üleilmse toidukriisi tekitamises.

The Kremlin is using food supplies as a stealth missile against developing countries.



This is driving up food prices, pushing people into poverty, and destabilising entire regions.



Russia is solely responsible for this food crisis.



Despite its campaign of lies.@UN #UNSC pic.twitter.com/luL28xXUWB — Charles Michel (@eucopresident) June 6, 2022

Ukraina võib anda inglise keelele ametliku ärikeele staatuse

Ukraina valitsus valmistab ette seadust, mis annaks inglise keelele riigis ametliku ärikeele staatuse, ütles Ukraina peaminister Denõss Šmõhal esmaspäeva õhtul.

"Inglise keelt kasutatakse ärisuhtluses kogu tsiviliseeritud maailmas. Andes sellele Ukrainas sellise staatuse, edendab see ettevõtluse arengut, meelitab kohale investeeringuid ja kiirendab Ukraina eurointegratsiooni," rääkis Šmõhal.

Ukraina ainus ametlik keel on ukraina keel. Seda räägib 2019. aasta uuringu kohaselt umbes pool elanikkonnast, 30 protsenti kasutab peamiselt vene keelt. Inglise keele oskus paraneb Ukrainas, kuid Rootsis asuva uurimisinstituudi EF Education First andmete kohaselt on inglise keele oskuse tase riigis siiski kõigest mõõdukas. 2021. aastal oli Ukrainainglise keele oskuselt Euroopa 35 vaadeldud riigi hulgas 30. kohal, jäädes maha ka naaberriikidest Poolast ja Valgevenest.

Siiani on riigis tähtis positsioon vene keelel, mida kasutatakse laialdaselt äris ning linnades üldisemalt.