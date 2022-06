Venemaa ühe suurema ühismeediavõrgustiku asejuht jäi kadunuks

Gabrieljan oli koos sõpradega matkal Neenetsi autonoomses ringkonnas, kui jõe ületamisel maastikusõidukiga tema masin ümber läks ning veevool selles asunud inimesed endaga Valge mere suunas kaasa viis.

Erinevate Venemaa meediaväljaannete andmetel jäi kadunuks kaks või neli inimest.

Matkajad läbisid marsruuti, mis on turistide hulgas populaarne ja laialt kasutatav.

Gabrieljan on VKontakte peadirektori asetäitja 2019. aastast saadik. Varem töötas ta 14 aastat selle asepresidendi ja tehnilise direktorina.

VKontaktel on Wikipeedia andmeil 500 miljonit peamiselt venekeelset kasutajat ning tänavu märtsi seisuga oli see populaarsuselt neljas veebisait Venemaal. Maailmas oli see väidetavalt külastatavuselt 16. internetilehekülg.