Deutsche Bank tõi Venemaalt ära sadu IT-spetsialiste

Saksa kommertspank Deutsche Bank aitas Venemaalt lahkuda sadadel oma sealses harus töötanud IT-spetsialistidel ja nende pereliikmetel, kirjutas ajaleht Financial Times (FT).

"See ei olnud evakueerimine, vaid standardne personali ümberpaigutamine, aga ilmselt mastaabilt märksa suurem kui tavaliselt," ütles üks teemaga tuttav anonüümne allikas lehele. Tema kinnitusel rõhutas pank töötajatele, et ümberasumine on rangelt vabatahtlik ning kedagi ei sunnitud seda tegema.

Enne Venemaa sissetungi Ukrainasse töötas Deutsche Banki büroodes Moskvas ja Peterburis umbes 1500 inimest. Alates märtsist tegeles panga personaliosakond, juristid ja IT-osakond nende ümberpaigutamisega Berliini. Saksamaale kolimisega nõustusid umbes pooled IT-töötajad, koos pereliikmetega lahkub Venemaalt umbes 2000 inimest, kirjutas FT.

Pank tunnistas lehele, et kuna Vene eriteenistused võivad kasutada ümberpaigutamist selleks, et sokutada oma spioone Deutsche Banki peakorterisse, siis seetõttu tegutseti kõrgendatud tähelepanuga. Kontrolliti IT-spetsialistide elulugusid ning samuti nende Venemaal kirjutatud koodi, rääkis allikas lehele.

Samas öeldi lehele, et paljud Saksamaale asunud olid Deutsche Bankis töötanud ligi 20 aastat ning nad olid pangale hästi teada.

Samuti lahkusid kõik ümberasunud Venemaalt ametlikult ning ei teinud nägu, et lähevad puhkusele, rääkis allikas. Pank järgis lahkumise korraldamisel kõiki Venemaa seadusi, kartes, et vastasel juhul võivad Vene võimud kätte maksta sinna jäänud pangatöötajatele.

Ümberpaigutamine olevat toimunud ladusalt, Saksamaale reisimiseks olevat Vene pangatöötajad kasutanud Helsingit. Samuti olevat läinud nende tööleasumine uues asukohas kiiresti.

Pank ei ole seni teatanud, mida kavatseb teha Venemaale jäänud IT-spetsialistidega.

Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas on lääneriigid kehtestanud Venemaale laialdased sanktsioonid ning sajad lääne suurfirmad on Venemaalt lahkunud või seal oma tegevuse peatanud.