Eesti Ekspressi endine peatoimetaja siirdus keskkonnaärisse

Mais Eesti Ekspressist lahkunud Moora on praegu käivitamas ettevõtet, mis tegeleb kliima- ja keskkonnamuutuste valdkonnas inimeste ja ettevõtete abistamisega, et muuta süsinikujalajälje vähendamine kõigile rahaliselt kasulikuks.

"Meie firma Climacash lahendab kahte probleemi: tavainimesele on tihti kallis olla loodussõbralik ehk pole motivatsiooni teha keskkonnale kasulikke valikuid. Teisalt pole vastutustundlikel ettevõtetel veel võimalik olla täiel määral kliimaneutraalne. Meie äriidee viib need kaks osapoolt kokku, lahendades nende probleemi," rääkis Moora ERR-ile.

Ajakirjandusest lahkus Moora omal soovil. "Tekkis plaan teha südamelähedases valdkonnas koos tugeva tiimiga midagi, mis on kõigile - kogu Eestile ja maailmale - kasulik. Kvaliteetne ja uuriv ajakirjandus on muidugi ka kasulik, et nüüd valesti aru ei saadaks," rääkis ta.

Kodanikuajakirjandusega tegeleb Moora edasi - ta on jätkuvalt Poliitikaguru toimetuse liige.

Ettevõttes Climacash tegutsevad peale Moora veel endine Euroopa Komisjoni esinduse juht Keit Kasemets, OECD juhtivanalüütik Klas Klaas, IT-guru Linnar Viik ja mitme suurpanga IT-tiime juhtinud Maarja Kaljulaid.