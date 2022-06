Kolmapäev on soe, kuid vihmane

Kolmapäeva öösel pilvkate tiheneb ja vihmahood levivad Lääne- ja Lõuna-Eestist kirde suunas, kohati on äikest ja koos sellega rahet. Puhub ida- ja kagutuul, mis hommikuks pöördub saartel lõunakaarde, puhudes 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Hommikul on pilves selgimistega ilm ja paljudes kohtades sajab vihma. Varastel hommikutundidel tekib mandri lääneosas ja Liivi lahe ääres ka udu. Lõunakaare tuul puhub rahulikult ja õhutemperatuur on 13 kuni 19 kraadi.

Päeval sajab paljudes kohtades vihma ning paiguti mürtsub äikest, kus sajuhood lähevad päris tugevaks. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on 16 kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi, Lääne-Eesti rannikul kohati 13 kraadi.

Õhtul on ilm enamasti pilves või üksikute selgimistega ning paljudes kohtades sajab hoovihma, Ida- ja Lõuna-Eestis kõmistab äikest ja Lääne-Eestis on kohati udu. Tuul puhub rahulikult ja sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Nädala teises pooles on enamasti küll päikest, kuid säilivad soodsad tingimused hoovihmapilvede tekkeks. Õhk püsib nii öösel kui ka päeval soe ja ka tuul on neil päevil võrdlemisi rahulik.