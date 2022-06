Mariupoli kaitsjate põrmud jõudsid Kiievisse

Oluline 8. juunil kell 5.45:

- Severodonetskis on venelaste rünnakud intensiivistunud;

- Mariupoli kaitsmisel hukkunud ukrainlaste põrmud jõudsid Venemaaga tehtud vahetuse käigus Kiievisse;

- presidend Zelenski sõnul ei ole paitseis mõeldav ja lahinguväljal tuleb saavutada võit.

Venemaa suurendas rünnakut Severodonetskis

Luhanski oblasti kuberneri Serhi Haidai sõnul pommitavad Vene väed Ukraina positsioone idas asuvas Sievierodonetski linnas intensiivsete suurtükirünnakute, õhurünnakute ja katkematute tänavalahingutega.



Pärast Ukraina vasturünnakut nädalavahetusel püüavad Vene väed initsiatiivi tagasi enda kätte saada. Nad üritasid edasi liikuda ja lõigata ukrainlased ära nende viimasest tugipunktist tööstuspiirkonnas. Linna on jäänud 10 000–11 000 tsiviilisikut.



Haidai ütles, et tänavalahingutes on edu kord ühel, kord teisel poolel. "Olukord muutub pidevalt, kuid ukrainlased tõrjuvad rünnakuid," märkis ta.



Kuberneri sõnul hävitatakse Severodonetskist lõunas asuv naaberlinn Lõssõtšansk täielikult.

"Venemaa pommitamine on viimase 24 tunni jooksul oluliselt intensiivistunud. Nad kasutavad põletatud maa taktikat," rääkis Haidai.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ütles teisipäeval, et 97 protsenti Luhanski oblastist on Kremli kontrolli all. Ta märkis, et Vene väed suruvad Popasnast edasi, nad on saavutanud kontrolli Lõmani, Svjatohirski ja veel 15 linna üle.

Mariupoli kaitsjate surnukehad jõudsid Kiievisse

Kagu-Ukraina sadamalinna Mariupoli kaitsmisel hukkunud sõdurite surnukehad jõudsid Kiievisse, teatasid Telegramis sõdurite perekonnad. Nende sõnul oli tegu Venemaaga kokku lepitud vahetusega, kus kumbki pool sai 160 surnukeha.

Omaste teatel oli kolmandik neist Azovi polgus ning põrmude tuvastamine võib aega võtta kuni kolm kuud.

Venemaa ei ole surnukehade vahetust ametlikult kommenteerinud. Küll aga kirjutas Vene sõjakorrespondent Irina Kuksenkova, et vahetus toimus Ukraina ja Vene vägede kontaktijoonel Zaporižžjas.

Võitlejad veetsid nädalaid Mariupoli Azovstali terasetehases. Mais võeti ellujäänud vangi.

Rohkem kui 1000 Mariupoli terasetehases alla andnud Ukraina sõdurit viidi Venemaale, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur Tass.

Reutersile kinnitas üks allikas Vene õiguskaitseasutusest, et veelgi Ukraina sõjavange viiakse hiljem Venemaale.

Ukraina on teatanud, et tegeleb sellega, et kõik vangid jõuaksid tagasi kodumaale, samal ajal kui osa Vene seadusandjaid on öelnud, et nad antakse Venemaal kohtu alla.

Ukraina pole oma sõdurite saatuse teemat kommenteerinud, kuid varem ütles president Volodõmõr Zelenski, et tema arvates on venelaste käes vahi all üle 2500 Azovstali kaitsja.

Mais andis Kiiev Mariupoli viimastele kaitsjatele käsu päästa oma elu, pärast seda, kui nad olid edukalt täitnud oma põhieesmärgi – hoida Vene vägesid linnas kinni, et nad ei saaks end ümber paigutada teistele positsioonidele. Moskva teatel sunniti ukrainlased alistuma.

Ukraina ametnike hinnangul kaotas Mariupolis elu kümneid tuhandeid inimesi, nende seas lapsi.

Zelenski: patiseis Venemaaga ei ole variant

Ukraina äge vastupanu Venemaa sissetungile on tekitanud paitseisu teatud piirkondades. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval Financial Timesis ilmunud intervjuus, et ummikseis ei ole lahendus.

"Lahinguväljal tuleb saavutada võit. Jääme oma varustuselt alla ja seetõttu ei ole me võimelised edasi liikuma. Kannaksime rohkem kaotusi ja inimesed on mu prioriteet," rääkis Zelenski.

Küsimusele, mida peaks Ukraina võiduks, vastas Zelenski, et Ukraina piiride taastamine enne Venemaa sissetungi 24. veebruaril oleks tõsine võit, kuid ajutine. Tema sõnul on lõppeesmärk kogu Ukraina territooriumi okupatsiooni alt vabastamine.

Küsimusele Venemaaga peetud kõneluste kohta, mis peatati märtsi lõpus, vastas Zelenski, et ta pole oma seisukohta muutnud ja sõda tuleks lõpetada läbirääkimiste laua taga. Ta kordas, et on valmis otsekõnelusteks Vladimir Putiniga, lisades, et kellegi teisega polegi mõtet rääkida.