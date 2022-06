Sõja 105. päev: Ukraina väed taganesid Severodonetski linna äärealadele

Severodonetski linnas jätkuvad rasked lahingud, mis on oblasti kuberneri sõnul intensiivistunud, ning Ukraina väed taganesid linna äärealadele. Briti luure andmetel on aga vaenupooled hädas pikal rindejoonel positsioonide säilitamisega.

Oluline 8. juunil kell 21.40:

- Mõkolajivi oblasti kuberneri hinnangul ründavad Vene väed Ukrainas toidu- ja põllumajandushooneid selleks, et hirmutada maailma sõlmima Musta mere taasavamise kokkulepet Moskva tingimustel;

- Luhanski kuberneri sõnul pommitavad Vene väed Severodonetski linna intensiivselt ning seetõttu taganesid Ukraina väed linna äärealadele;

- ÜRO teatel on alates 24. veebruarist lahkunud Ukrainast üle seitsme miljoni inimese;

- Venemaa plaanib Zaporižžjas "referendumit" Venemaaga ühinemiseks;

- Zelenski kõneles telefoni teel Saksa kantsleriga kaitsekoostööst, toidujulgeolekust ja sellest kuidas Venemaa sõjavange kohtleb;

- Ligi 600 inimest on Hersonis ilma kohtuta vahi alla võetud, osa hoitakse piinakambrites;

- Venemaa teatas üle tuhande Ukraina sõduri Venemaale viimisest;

- Severodonetskis on venelaste rünnakud intensiivistunud;

- brittide andmetel on pikaleveninud rindejoonel ukrainlastel ja venelastel sarnased väljakutsed;

- Mariupoli kaitsmisel hukkunud ukrainlaste põrmud jõudsid Venemaaga tehtud vahetuse käigus Kiievisse;

- president Zelenski sõnul ei ole patiseis mõeldav ja lahinguväljal tuleb saavutada võit;

- Ukraina sai Norralt 22 haubitsat ja muud varustust.

Kuberner: Lõssõtšansk on täielikult Ukraina kontrolli all

Luhanski oblasti kuberner Sergi Haidai ütles kolmapäeval, et Lõssõtšanski linn on täielikult Ukraina vägede kontrolli all. Vene väed on rünnanud linna rohkem kui nädal aega.

Haidai ütles, et Venemaa jätkab kaootiliselt ja võimsalt linna pommitamist, põhjustades hoonetele suuri purustusi.

Ta kirjutas sotsiaalmeedias, et Luhanski oblastis pole Ukraina sõjaväelaste ümberpiiramise ohtu, kuid Vene väed kontrollivad ajutiselt 90 protsenti oblastist.

Vene väed tahavad hõivata Severodonetskit ja selle naaberlinna Lõssõtšanskit osana oma plaanist võtta enda kontrolli alla Donbassi piirkond.

Mõkolajivi kuberner: Venemaa ründab Ukraina toiduvarusid, et maailma hirmutada

Mõkolajivi oblasti kuberneri Vitali Kimi hinnangul ründavad Vene väed Ukrainas toidu- ja põllumajandushooneid selleks, et hirmutada maailma sõlmima Musta mere taasavamise kokkulepet Moskva tingimustel.

Venemaa pommitas möödunud nädalavahetusel Mõkolajivi oblastis Ukraina üht suuremat põllumajandustoodete ladude kompleksi.

"Nad tahavad seda teha, sest nad püüavad kaubelda Musta mere avamise üle, lootes saada kokkuleppe, mis lubaks Ukraina ja Venemaa teravilja vedu mööda veeteed, võimalik, et vahetuskaubana sanktsioonide leevendamisele," rääkis Kim Reutersile.

Kuberner: Ukraina väed on taganenud Severodonetski äärealadele

Vene väed on Severodonetski linna intensiivse pommitamisega ajanud Ukraina väed linna äärealadele, ütles Luhanski oblasti kuberner Sergi Haidai.

Haidai ütles Ukraina meediale, et riigi eriväed alustasid mõni päev tagasi Severodonetskis vastupealetungi ning suutsid ligi pool linnast tagasi võtta. Ta lisas, et Ukraina vägedel ei olnud aga mõistlik paigale jääda, kui Vene väed hakkasid piirkonda pommitamise ja raketirünnakutega maatasa tegema.

"Meie väed kontrollivad nüüd taas vaid linna ääreala. Kuid võitlus jätkub, meie väed kaitsevad Severodonetskit," ütles Haidai.

"Ei saa öelda, et venelased kontrollivad linna täielikult," lisas ta.

ÜRO: Ukrainast on lahkunud üle seitsme miljoni inimese

ÜRO põgenikeagentuuri teatel on alates Venemaa täiemahulisest invasioonist veebruari lõpus lahkunud Ukrainast üle seitsme miljoni inimese.

Agentuuri andmetel on alates 24. veebruarist registreeritud kokku 7 023 559 piiriületust Ukrainast välja.

Agentuur lisas, et kogu Euroopas on registreeritud 4 712 076 Ukrainast tulnud põgenikku, neist enim Poolas, Venemaal ja Moldovas.

Venemaa plaanib Zaporižžjas "referendumit" Venemaaga ühinemiseks

Vene uudisteagentuuri TASS teatel on Venemaa loonud plaani Zaporižžja oblastis korraldada referendum Venemaaga liitumise küsimuses. TASS-le kommentaare andnud Vene ametiisiku sõnul pole konkreetset päeva referendumi korraldamiseks veel paika pandud, kuid valimisaktiivsus peaks olema vähemalt 50 protsenti, et tulemus oleks siduv.

Teisipäeval teatasid Venemaa poolt määratud kohalikud võimud Hersoni oblastis samasugusest Venemaaga liitumise referendumist.

Sõltumatute valimisvaatlejate sõnul pole sõjaliselt okupeeritud piirkonnas sõltumatu referendum võimalik.

Zelenski arutas Olaf Scholziga kaitsealase koostöö tugevdamist

Ukraina president Volõdõmõr Zelenski teatas kolmapäeval, et ta arutas Saksa kantsleri Olaf Scholziga kahe riigi vahelise kaitsekoostöö tõhustamist.

Zelenski kõneles Scholziga ka üleilmsest toidujulgeolekust ja sellest kuidas Venemaa sõjavange kohtleb. Zelenski rõhutas kõnes vajadust teha otsused Ukraina integreerimiseks Euroopa Liitu.

Sadu inimesi hoitakse Hersonis ilma kohtuta vahi all

Ukraina ametiisikute sõnul hoitakse Hersoni linnas vastu nende tahtmist vangis 600 inimest, neist osa hoitakse ruumides, mis on ümber ehitatud piinakambriteks.

Vangistatud inimesed on paigutatud Hersoni oblastivalitsuse hoonesse, eeluurimisvanglassse ja kutsekooli nr 17 Henitšeki linnas, teatas president Volõdõmõr Zelenski esindaja Krimmis Tamila Tasheva.

Vangistatud isikute hulgas on aktiviste, ajakirjanikke ja sõjavange. Väidetavalt osad neist viidi Hersonist Krimmi administratiivpealinna Simferopolisse.

Herson langes Vene vägede kätte veebruaris. Ukraina ametnike sõnul on pool Hersoni linna elanikest alates sõja algusest linnast lahkunud. Praegu ei luba Vene ametivõimud Hersoni oblastis inimestel lahkuda Ukraina kontrolli all olevatele aladele.

Raketirünnak Harkivi linna vastu Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Vitalii Hnidyi

Ukraina võib Severodonetskis taanduda kindlustatud positsioonidele

Luhanski sõjalise administratsiooni juhi Serhi Haidai sõnul võivad Ukraina väed Severodonetskis taanduda paremini kindlustatud positsioonidele, kuid võitlus käib iga meetri eest. Venemaa toetatud separatistlike jõudude esindaja Rodion Mirošnik teatas kolmapäeval, et Ukraina väed kontrollivad Severodonetski Azoti keemiatehasest ainult väikest osa. Haidai teatas eelmisel nädalal, et keemiatehases on end varjanud pea 800 tsiviilisikut.

Haidai sõnul on Venemaa rünnanud väga aktiivselt maanteeühendusi Severodonetski, Lõssõtšanski ja Bahmuti vahel. Seetõttu kasutavad Ukraina väed alternatiivseid teid humanitaarabi kohaletoimetamiseks ja inimeste evakueerimiseks. Ukraina eeldab, et rünnakud Lõssõtšanskile ja Severodonetskile ägenevad.

Igor Girkini sõnul on Vene Hersoni-Mõkolajivi rinne lagunemas

Girkini väitel on Ukraina väed kaotustest hoolimata Hersoni kandis edenemas. Ukraina on väidetavalt ette valmistamas ründegruppe Tšernjabjanka ja Snigirevka kandis.

Girkin on Vene sõjaveteran ja avantürist, kes oli seotud Vene üksustega Transnistrias 90ndatel ja Donbassis 2014. aastast alates, kuniks ta kõrvale tõrjuti. Mitmed riigid peavad Igor Girkinit sõjakurjategijaks. Praeguse konflikti kestel on ta paistnud silma paljude Venemaa sõjategevuse suhtes kriitiliste kommentaaridega ning ta on tihti edastanud rindeteateid.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 31 500 (võrdlus eelmise päevaga + 140);

- tankid 1393 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 3249 (+13);

- lennukid 212 (+0);

- kopterid 178 (+1);

- suurtükisüsteemid 703(+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 213 (+6)

- õhutõrjesüsteemid 94 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 559 (+6);

- tiibraketid 125 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2406 (+1);

- laevad / paadid 13 (+0);

- eritehnika 53 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Slovjanski kandis.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Maailmapank teatas 1,5 miljardi dollari suurusest abipaketist Ukrainale

IMF teatas teisipäeval, et Ukrainale antakse täiendavat finantsabi 1,49 miljardi dollari väärtuses. Rahaline abi on osa neli miljardi suurusest abipaketist, mille abil makstakse valitsustöötajate ja sotsiaaltöötajate Ukraina palka. Viimase abipaketi finantseerimist garanteerivad Ühendkuningriik, Madalmaad, Leedu ja Läti.

Praeguseks on Ukrainale välja makstud pea kaks miljardit dollarit rahalist abi. Ukraina rahandusministeerium teatas aprillis, et riik vajab viis miljardit dollarit kuus majanduse elushoidmiseks.

Britid: Ukrainal ja Venemaal on rindel sarnased probleemid

Venemaa jätkab rünnakuid Severodonetskile kolmest suunast, kuid Ukraina väed peavad vastu, kirjutab Suurbritannia kaitseministeerium värskes luureülevaates. On vähetõenäoline, et viimase 24 tunni jooksul oleks kumbki pool märkimisväärset edu saavutanud.

"Samal ajal keskendub Venemaa pealetungile Donbassi keskosas ja jäänud äärealadel kaitsesse," seisab teates.

Briti luure andmetel on Ukraina vägedel olnud mõningane edu vasturünnakutes Hersoni oblasti edelaosas ning nad on taastanud positsioonid Inhuletsi jõe idakaldal.

"Kuna okupeeritud ala serv laiub rohkem kui 500 kilomeetril, on nii Venemaal kui ka Ukrainal sarnased väljakutsed kaitseliini säilitamisel," kirjutab kaitseministeerium. Samal ajal vabastavad mõlemad pooled lahinguüksusi, et need korraldaksid pealetungioperatsioone.

Brittide andmetel püüab Venemaa sunniviisiliselt viia Hersoni oblasti eluolu vastavusse Venemaa omaga. Seal on seadusliku maksevahendina kasutusele võetud Vene rubla ja palgatud vene õpetajad koolides vene õppekava ja keele tutvustamiseks.

"Väga tõenäoliselt tahab Venemaa Hersoni okupeerimisega näidata, kuidas Ukraina inimestele pakutakse paremat valitsemist ja elustandardit," kirjutab Suurbritannia kaitseministeerium.

Venemaa suurendas rünnakut Severodonetskis

Luhanski oblasti kuberneri Serhi Haidai sõnul pommitavad Vene väed Ukraina positsioone idas asuvas Severodonetski linnas intensiivsete suurtükirünnakute, õhurünnakute ja katkematute tänavalahingutega.

Pärast Ukraina vasturünnakut nädalavahetusel püüavad Vene väed initsiatiivi tagasi enda kätte saada. Nad üritasid edasi liikuda ja lõigata ukrainlased ära nende viimasest tugipunktist tööstuspiirkonnas. Linna on jäänud 10 000 – 11 000 tsiviilisikut.

Haidai ütles, et tänavalahingutes on edu kord ühel, kord teisel poolel. "Olukord muutub pidevalt, kuid ukrainlased tõrjuvad rünnakuid," märkis ta.

Kuberneri sõnul hävitatakse Severodonetskist lõunas asuv naaberlinn Lõssõtšansk täielikult.

"Venemaa pommitamine on viimase 24 tunni jooksul oluliselt intensiivistunud. Nad kasutavad põletatud maa taktikat," rääkis Haidai.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ütles teisipäeval, et 97 protsenti Luhanski oblastist on Kremli kontrolli all. Ta märkis, et Vene väed suruvad Popasnast edasi, nad on saavutanud kontrolli Lõmani, Svjatohirski ja veel 15 linna üle.

Puruks pommitatud maja Kiievist kirdesse jäävas Borodjankas. Autor/allikas: SCANPIX/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Sergei Chuzavkov

Mariupoli kaitsjate surnukehad jõudsid Kiievisse

Kagu-Ukraina sadamalinna Mariupoli kaitsmisel hukkunud sõdurite surnukehad jõudsid Kiievisse, teatasid Telegramis sõdurite perekonnad. Nende sõnul oli tegu Venemaaga kokku lepitud vahetusega, kus kumbki pool sai 160 surnukeha.

Omaste teatel oli kolmandik neist Azovi polgus ning põrmude tuvastamine võib aega võtta kuni kolm kuud.

Venemaa ei ole surnukehade vahetust ametlikult kommenteerinud. Küll aga kirjutas Vene sõjakorrespondent Irina Kuksenkova, et vahetus toimus Ukraina ja Vene vägede kontaktijoonel Zaporižžjas.

Võitlejad veetsid nädalaid Mariupoli Azovstali terasetehases. Mais võeti ellujäänud vangi.

Rohkem kui 1000 Mariupoli terasetehases alla andnud Ukraina sõdurit viidi Venemaale, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur Tass.

Reutersile kinnitas üks allikas Vene õiguskaitseasutusest, et veelgi Ukraina sõjavange viiakse hiljem Venemaale.

Ukraina on teatanud, et tegeleb sellega, et kõik vangid jõuaksid tagasi kodumaale, samal ajal kui osa Vene seadusandjaid on öelnud, et nad antakse Venemaal kohtu alla.

Ukraina pole oma sõdurite saatuse teemat kommenteerinud, kuid varem ütles president Volodõmõr Zelenski, et tema arvates on venelaste käes vahi all üle 2500 Azovstali kaitsja.

Mais andis Kiiev Mariupoli viimastele kaitsjatele käsu päästa oma elu, pärast seda, kui nad olid edukalt täitnud oma põhieesmärgi – hoida Vene vägesid linnas kinni, et nad ei saaks end ümber paigutada teistele positsioonidele. Moskva teatel sunniti ukrainlased alistuma.

Ukraina ametnike hinnangul kaotas Mariupolis elu kümneid tuhandeid inimesi, nende seas lapsi.

Värsked hauaplatsid Mariupoli surnuaial, siltidel on kirjas "Tundmatu". Autor/allikas: SCANPIX/STRINGER/AFP

Zelenski: patiseis Venemaaga ei ole variant

Ukraina äge vastupanu Venemaa sissetungile on tekitanud paitseisu teatud piirkondades. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval Financial Timesis ilmunud intervjuus, et ummikseis ei ole lahendus.

"Lahinguväljal tuleb saavutada võit. Jääme oma varustuselt alla ja seetõttu ei ole me võimelised edasi liikuma. Kannaksime rohkem kaotusi ja inimesed on mu prioriteet," rääkis Zelenski.

Küsimusele, mida peaks Ukraina võiduks, vastas Zelenski, et Ukraina piiride taastamine enne Venemaa sissetungi 24. veebruaril oleks tõsine võit, kuid ajutine. Tema sõnul on lõppeesmärk kogu Ukraina territooriumi okupatsiooni alt vabastamine.

Küsimusele Venemaaga peetud kõneluste kohta, mis peatati märtsi lõpus, vastas Zelenski, et ta pole oma seisukohta muutnud ja sõda tuleks lõpetada läbirääkimiste laua taga. Ta kordas, et on valmis otsekõnelusteks Vladimir Putiniga, lisades, et kellegi teisega polegi mõtet rääkida.

Norra andis Ukrainale 22 haubitsat

Norra annetas Ukrainale 22 iseliikuvat haubitsat ning hulga varuosi, laskemoona ja muud varustust, teatas kolmapäeval Norra kaitseministeerium.

Avalduses öeldakse, et julgeolekukaalutlustel ootas Norra valitsus avalduse tegemisega. "Tulevastest annetustest ei pruugita avalikkusele teada anda või neid kommenteerida," seisab teates.