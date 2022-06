Maailmapank hoiatas ülemaailmse majanduslanguse eest

Maailmapank hoiatas värskes aruandes, et riigid üle maailma seisavad silmitsi majanduslangusega, kuna juba Covidi pandeemiast raputatud majandusi tabavad ka Ukraina sõja mõjud.

Eriti raskeks läheb olukord Euroopa ja Ida-Aasia vähemarenenud riikides.

Maailmapanga president Davis Malpass, et suurem on nn stagflatsiooni risk, see tähendab kõrget inflatsiooni ja madalat majanduskasvu.

"Sõda Ukrainas, koroonapiirangud Hiinas, tarneahela häired ja stagflatsioonioht pidurdavad majanduskasvu. Paljudes riikides on majanduslangust raske vältida," ütles Malpass.

Ta hoiatas Maailmapanga globaalse majandusväljavaate värskes aruandes, et stagflatsiooni oht on märkimisväärne.

"Väheste investeeringute tõttu püsib aeglane kasv tõenäoliselt kogu kümnendi jooksul. Kuna inflatsioon on paljudes riikides praegu mitme aastakümne kõrgeim ja pakkumine kasvab aeglaselt, on oht, et inflatsioon püsib kõrgemal kauem."

Aastatel 2021–2024 aeglustub globaalne majanduskasv prognoosi järgi 2,7 protsendi võrra. See on üle kahe korra rohkem kui aastatel 1976–1979, mil oli viimati maailmas stagflatsioon.

Aruandes hoiatati, et 1970. aastate lõpus inflatsiooni ohjeldamiseks rakendatud intressimäärade tõusud olid nii järsud, et põhjustasid 1982. aastal ülemaailmse majanduslanguse ja terve rea finantskriise arenevatel turgudel ja arengumaades.

Järjekordne abipakett Ukrainale

Teisipäeval kiitis Maailmapank heaks ka 1,49 miljardi dollari suuruse lisarahastuse Ukrainale. See aitab maksta valitsuse ja sotsiaaltöötajate palkasid.

Tegu on osaga Ukrainale mõeldud üle nelja miljardi dollari suurusest toetuspaketist, mis hõlmab mitmesuguseid valdkondi, sealhulgas tervishoidu, haridust ja hügieeni.

Rahastusele andsid oma finantsgarantiid Suurbritannia, Holland, Leedu ja Läti.