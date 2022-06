USA keelas investoritel Venemaa võlakirjade ostmise

USA rahandusministeeriumi teatel ei tohi Vene võlakirju osta enam ka teistelt turgudelt, mis laiendab senist poliitikat, mille järgi olid keelatud ainult uute Vene võlakirjade ostud. Varem ostetud võlakirjade müümise kohustust ei teki, samuti võivad investorid endiselt võlakirju müüa, seni kuni ostja ei ole ameeriklane.

Rahandusministeeriumi teatel on uued juhised kooskõlas USA eesmärgiga takistada Venemaa ligipääsu rahalistele vahenditele, mida vajatakse Ukraina vastu sõdimiseks.

Vene ettevõtete võlakirjade ost oli juba mõningal määral piiratud, tulenevalt pankadele kehtestatud sanktsioonidest. Siiski on osa investoreid ostnud soodsalt üles Vene firmade võlgu, lootuses nende pealt teenida, kui sõda lõppeb.

USA on püüdnud Ukrainasse sissetungi algusest saadik piirata Venemaa juurdepääsu välisturgudele. Eelmisel kuul keelas rahandusministeerium Venemaal kasutada USA finantsasutusi dollarites väljastatud riigivõlakirjade tagasimaksete tasumiseks.

See pole esimene kord, kui USA keelab oma investoritel osta riigi võlakirju teistelt turgudelt. Varem on samasugune piirang kehtestatud Venezuela võlakirjadele. Samas Venemaaga seotud piirangud on laiemad, sest puudutavad ka ettevõtteid.