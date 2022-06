Noored aitavad suvehooajal Ida-Virumaa turismiettevõtjaid

Maakonna turismiettevõtjaid ühendava Ida-Virumaa turismiklastri turundusjuhi Meelis Kuuse sõnul noortele pakutavad töökohad konti ei murra.

"Tööpakkumisi on väga erinevaid: vajatakse koristajaid, nõudepesijaid, kassapidajaid, ettekandjaid ning enamikul töökohtadel on väljaõpe kohapeal. Midagi kontimurdvat ei ole ja need pole üldse rasked ega keerulised ülesanded, mida tegema peab," ütles Kuusk.

Noorte ja ettevõtjate aktiivsus annab turismiedendajatele julgust, et tegu ei ole ühekordse koostööprojektiga.

"Huvi on olnud väga suur ja ma küsisin ka tagasisidet ettevõtjate käest, kes töökuulutused on üles pannud: postkastid on e-kirju täis ja kõik toimib. Huvi on mõlemalt poolt ja kindlasti me jätkame sellega ka tulevikus", sõnas turundusjuht.



Töösuves nähakse kasu kõikidele osapooltele. Kuusk: "Noored saavad endale väga hea esimese töökogemuse, saavad näha, mismoodi see elu päriselt tööl käib, ehk saadakse ka väike töötreening. Ettevõtjad saavad kasu selles, et kõrghooajal on töökäed abis ja ettevõtlus saab normaalselt toimida."

Lisainfot noorte hooajatöö kohta leiab huviline Ida-Virumaa turismiportaalist www.idaviru.ee.