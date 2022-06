Kallas: kohtumine Isamaaga möödus heas meeleolus

"See kohtumine oli meil väga heas meeleolus. See on Isamaa öelda, kelle nad valivad, aga mina küll loodan, et nad teevad positiivse otsuse, sest tõesti oli meil väga hea kohtumine ja minu meelest sellises heas meeleolus ja lootuses leida kokkuleppe kohad," rääkis Kallas.

"Selles suhtes ma olen mõõdukalt optimistlik, aga lõpuks on see ikkagi Isamaa enda otsus, kelle nad valivad," lisas Reformierakonna juht viidates sellele, et Isamaa volikogu arutab teemat laupäeval. "Tundub, et meil on suurtes küsimustes võimalik koos edasi minna küll," märkis Kallas.

Peaministri sõnul ei mindud kohtumisel Isamaa esindajatega detailidesse, kuid ta tõi välja kahe erakonna sarnased seisukohad.

"Näiteks eestikeelne haridus, millest me rääkisime väga pikalt, on oluline ka meile. Isamaa soov on seda ambitsiooni tõsta ja liikuda sellega kiiremini edasi ja ma arvan, et siin on meil suur ühisosa ka sotsiaaldemokraatidega. Nii, et see oli see tunnetus praegu," tõdes ta. "Me oleme kindlasti valmis olema ambitsioonikamad kui eelmise valitsuse poolt väljapakutud alushariduse seadus. Ja seal tundub, et ka sotsiaaldemokraatidega meil see ühisosa on. Koos Isamaa ja Reformierakonnaga saaks seda teha," rääkis Kallas.

Küsimusele tarbimismaksude vähendamiseks, mida Isamaa on soovinud, vastas Kallas, et ka sellest nii detailselt ei räägitud, aga inimeste toimetulek praeguse inflatsiooniga on teema, millega see valitsus peab tegelema väga selgelt. "Ja küsimus on selles, et millised on need lahendused, kuidas inimesi ikkagi täpselt aidata," lisas ta. "Meie soov on olnud alati aidata inimesi sihitult, ehk siis just neid, kellel on tõeliselt abi vaja. Aga eks need on kohad, kus me peame kompromissi otsima."

"Selge on, et energia teemades on problemaatilisi kohti ja me peame sügisele vastu minnes vaatama, kuidas me saame inimesi aidata," tõdes Reformierakonna esimees.

Isamaa peab sel nädalal eelkõnelusi riigikogu nelja erakonnaga, et otsustada, kas alustada koalitsioonikõnelusi valitsuse moodustamiseks Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide või Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE).