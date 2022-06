Tallinnas süttis buss põlema

Häirekeskus sai kell 16.48 teate, et Madara tänaval põleb sõiduk. Päästeameti pressiesindaja ütles ERR-ile, et süttinud on Iveco buss.

Põlengus hävis täielikult ka paar lähedalasuvat sõidukit.

Päästjad sulgesid päästetööde ajaks Madara tänava ja alustasid lähedalasuvast eluhoonest inimeste evakueerimist.

Kella 18 ajal päästetööd veel kestsid ning päästjad otsisid tulekoldeid.