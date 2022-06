Lähipäevad on soojad ja vähese sajuga

Eelseisvad päevad on soojad ning sajuvõimalus väheneb.

Neljapäeva öösel sajab mitmel pool vihma, enne keskööd on Ida-Eestis kohati äikest ja sadu on tugev. Paiguti on udu. Tuul puhul läänekaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla ka tugevaid tuuleiile. Temperatuur jääb 10 ja 12 kraadi vahele.

Hommikuks sadu lakkab ja pilvkate hõreneb. Lääne-Eestis on jätkuvalt kohati udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning õhusooja on 13 kuni 16 kraadi.

Päeval vahelduvad pilved päiksega ja Põhja-Eestis võib sadada veel kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuurinäit on 18 kraadist 24 kraadini, rannikul kohati 11 kuni 15 kraadi.

Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus on väike. Liivi lahe piirkonnas võib olla udu. Tuul on läänekaarest kiirusega 3 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja tuleb alates 15 kraadist Saaremaal kuni 10 kraadini Kagu-Eestis.

Nädala lõpp jätkub soojade ilmadega, kuid kohati on ka hoovihmavõimalus. Alatest pühapäevast sajuvõimalus suureneb ning mitmel pool on ka äikest. Uue nädala alguses liigub ka õhusoe mõne kraadi võrra allapoole, kuid tuul püsib võrdlemisi mahe.