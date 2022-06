Zelenski: Severodonetskis otsustakse Donbassi saatus

Oluline 9. juunil kell 6.00:

- Luhanski oblasti lääneservas asuvas Severdonetskis jätkuvad rasked lahingud, sest seal otsustatakse Donbassi saatus, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski;

- Ukraina avaldab järgmisel nädalal "Hukkajate raamatu", milles antakse süsteemne ülevaade Vene võimude sooritatud sõjakuritegudest okupeeritud Ukraina aladel, ütles president Zelenski;

- Ukraina separatistliku Donetski rahvavabariigi kohus võib määrata surmanuhtluse kahele Briti ja ühele Maroko kodanikule, kes olevat väidetavalt võidelnud Ukraina vägede poolel ning Vene vägede kätte vangi langenud.

"Severodonetsk jääb Donbassi vastasseisu epitsentriks. Kaitseme oma positsioone ja tekitame vaenlasele tuntavaid kaotusi. See on väga raske lahing, väga raske. Tõenäoliselt üks selle sõja raskemaid. Hindan kõiki, kes seal Ukrainat kaitsevad. Seal otsustatakse praegu paljuski Donbassi saatus," rääkis Zelenski ööl vastu neljapäeva tehtud telepöördumises.

Luhanski oblasti kuberner Sergi Gaidai ütles kolmapäeval, et Ukraina üksused taandusid Severodonetski äärelinna, kuid ta kinnitas, et nad jätkavad vastupanu. Gaidai sõnul on Severodonetski kesklinn Vene üksuste tules täielikult hävinud.

"Meie võitlejad on Severodonetski tööstuspiirkonnas. Aga lahingud käivad mitte ainult tööstustsoonis, aga ka linnas endas," rääkis Gaidai kolmapäeva õhtul Ukraina televisioonis.

Gaidai kinnitusel on Severodonetski sõsarlinn teisel pool Siverski Donetsi jõge, Lõssõtšansk, täielikult Ukraina vägede kontrolli all. Vene väed purustavad oma tulega selle elurajoone, rääkis kuberner.

Ukraina suursaadik ÜRO-s ütles kolmapäeval, et Vene vägedel on Luhanski ja Donetski oblastis, mis koos moodustavad Donbassi regiooni, suur arvuline ülekaal. Aga nagu me juba nägime Kiievi lahingus, siis me võime midagi ajutiselt kaotada, aga me saame selle tagasi. Muidugi me püüame kaotusi minimeerida, sest me teame, mis juhtub Venemaa okupeeritud aladel, ütles Oksana Markarova.

Gaidai sõnul on 98 protsenti Luhanski oblastist Vene vägede käes.

Ukraina avaldab ülevaate Vene sõjakuritegudest

Ukraina avaldab järgmisel nädalal "Hukkajate raamatu", milles antyakse süsteemne ülevaade Vene võimude sooritatud sõjakuritegudest okupeeritud Ukraina aladel, ütles president Zelenski.

"Järgmisel nädalal avaldatakse eriväljaanne – "Hukkajate raamat" – see sisaldab süsteemselt kogutud tõendeid ja andmeid sõjakuritegude kohta, Vene armee kurjategijate kohta," ütles Zelenski ööl vastu kolmapäeva tehtud videopöördumises.

Ukraina võimude teatel on nad alates Venemaa agressiooni algusest 24. veebruaril registreerinud rohkem kui 12 000 sõjakuritegude episoodi, mis hõlmab rohkem kui 600 kahtlusalust.

Zelenski sõnul saab raamatust keskne element Ukraina püüdlustes tuua kohtu ette Vene sõjaväelased, kes on Ukrainas korda saatnud kuritegusid nagu tapmised, vägistamised ja röövimised.

Ukraina separatistide kohus ähvarda surma mõista kolm vangistatud välismaalast

Ukraina separatistliku Donetski rahvavabariigi kohus võib määrata surmanuhtluse kahele Briti ja ühele Maroko kodanikule, kes olevat väidetavalt võidelnud Ukraina vägede poolel ning Vene vägede kätte vangi langenud.

Vene riiklik uudistegantuur RIA näitas oma videoülevaates briti alamaid Aiden Aslini ja Shaun Pinnerit ning marokolast Brahim Saadouni kohturuumi süüpingis.

RIA teatel võib kõigile kolmele mehele süüks pandava eest määrata surmanuhtluse.

Briti välisministeerium ei ole veel vastanud Reutersi palvele toimuvat kommenteerida.