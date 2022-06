Zelenski: Severodonetskis otsustatakse Donbassi saatus

Severodonetskis jätkuvad rasked lahingud, sest seal otsustatakse Donbassi saatus, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Ukraina relvajõud teatasid neljapäeval, et on Hersoni oblastis korraldatud vasturünnakus Vene vägedelt tagasi võtnud mõned piirkonnad.

Oluline 9. juunil kell 12.15:

- Luhanski oblasti lääneservas asuvas Severodonetskis jätkuvad rasked lahingud, sest seal otsustatakse Donbassi saatus, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski;

- Ukraina relvajõudude teatel on neil olnud edu Hersoni oblastis, kus Vene vägedelt on vasturünnakuga tagasi võetud mõned piirkonnad;

- Lääneriikide Ukrainale saadetud suurtükid avaldavad juba positiivset mõju ning on ainult aja küsimus, millal Ukraina üksused hakkavad riigi lõunaosas suuremaid alasid tagasi vallutama, ütles Mõkolajivi oblasti kuberner;

- Venemaa relvajõud on suurendanud oma jõupingutusi tungida edasi Ukraina idaosas Izjumi linnast lõunas, teatas Briti kaitseministeerium neljapäeval;

- Ukraina avaldab järgmisel nädalal "Hukkajate raamatu", milles antakse süsteemne ülevaade Vene võimude sooritatud sõjakuritegudest okupeeritud Ukraina aladel, ütles president Zelenski;

- Ukraina separatistliku Donetski rahvavabariigi kohus võib määrata surmanuhtluse kahele Briti ja ühele Maroko kodanikule, kes olevat väidetavalt võidelnud Ukraina vägede poolel ning Vene vägede kätte vangi langenud;

- Poola president Duda võrdles Macroni ja Scholzi telefonikõnesid Putinile sellega, kui Teise maailmasõja ajal oleks helistatud Hitlerile ja muretsetud, et ta peab oma näo päästma;

- Vene presidendi iga-aastane telemaraton, mille käigus ta vastab otse-eetris venemaalaste küsimustele, lükatakse edasi, teatas Kremli pressiesindaja;

- Ukraina võib teenida sel aastal elektrienergia ekspordist kuni 1,5 miljardit eurot, ütles riigi energiaministri nõunik;

- Ukraina tavapärase hinnangu kohaselt kaotas Venemaa viimase ööpäevaga umbes 200 sõjaväelast, viis tanki ja 13 jalaväe lahingumasinat.

"Severodonetsk jääb Donbassi vastasseisu epitsentriks. Kaitseme oma positsioone ja tekitame vaenlasele tuntavaid kaotusi. See on väga raske lahing, väga raske. Tõenäoliselt üks selle sõja raskemaid. Hindan kõiki, kes seal Ukrainat kaitsevad. Seal otsustatakse praegu paljuski Donbassi saatus," rääkis Zelenski ööl vastu neljapäeva tehtud telepöördumises.

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai ütles kolmapäeval, et Ukraina üksused taandusid Severodonetski äärelinna, kuid ta kinnitas, et nad jätkavad vastupanu. Gaidai sõnul on Severodonetski kesklinn Vene üksuste tules täielikult hävinud.

"Meie võitlejad on Severodonetski tööstuspiirkonnas. Aga lahingud käivad mitte ainult tööstustsoonis, aga ka linnas endas," rääkis Haidai kolmapäeva õhtul Ukraina televisioonis.

Haidai kinnitusel on Severodonetski sõsarlinn Lõssõtšansk, mis asub teisel pool Siverski Donetsi jõge, täielikult Ukraina vägede kontrolli all. Vene väed purustavad oma tulega selle elurajoone, rääkis kuberner.

Ukraina suursaadik ÜRO-s ütles kolmapäeval, et Vene vägedel on Luhanski ja Donetski oblastis, mis koos moodustavad Donbassi regiooni, suur arvuline ülekaal. Aga nagu me juba nägime Kiievi lahingus, võime midagi ajutiselt kaotada, aga me saame selle tagasi. Muidugi püüame kaotusi minimeerida, sest me teame, mis juhtub Venemaa okupeeritud aladel, ütles Oksana Markarova.

Haidai sõnul on 98 protsenti Luhanski oblastist Vene vägede käes.

Ukraina väed teatasid edust Hersoni oblastis

Ukraina relvajõudude teatel on neil olnud edu Hersoni oblastis, kus Vene vägedelt on vasturünnakuga tagasi võetud mõned piirkonnad.

Ukraina ei avaldanud täpsemaid detaile, kuid märkis, et Vene üksused kaotasid Ukraina vasturünnakus elavjõudu ja tehnikat. Vene üksused mineerisid taganedes enda käes olnud territooriumi ning rajasid Ukraina üksuste tagasihoidmiseks tõkkeid, lisas Ukraina armee.

Kuberner: lääne saadetud relvad annavad juba efekti

Lääneriikide Ukrainale saadetud suurtükid avaldavad juba positiivset mõju ning on ainult aja küsimus, millal Ukraina üksused hakkavad riigi lõunaosas suuremaid alasid tagasi vallutama, ütles Mõkolajivi oblasti kuberner.

"See juba mõjub," vastas kuberner Vitali Kim kolmapäeval küsimusele, kas lääne saadetud raskerelvadel on mingit mõju sõjategevusele. "Me räägime suurtükkidest. Need juba töötavad meie oblastis," lisas ta. Kuberner ei täpsustanud siiski, mis riikide saadetud ja milline relvastus täpselt Mõkolajivi oblastis kasutusel on.

Mõkolajivi oblast külgneb Musta merega ning see on osaliselt Vene vägede käes. Ukraina on teatanud mõningasest edust ka naaberoblastis Hersonis.

Briti sõjaväeluure: Vene väed asusid pealetungile Izjumist lõunas

Venemaa relvajõud on suurendanud oma jõupingutusi tungida edasi Ukraina idaosas Izjumi linnast lõunas, teatas Briti kaitseministeerium neljapäeval.

"Vene vägede edasiliikumine Izjumi suunal on seisnud aprillist saadik tänu Ukraina üksuste tegevusele," öeldakse Briti sõjaväeluure hinnangus.

Sama märgitakse, et Venemaa soovib oma tegevusega Izjumi piirkonnas avaldada survet Severodonetskis oma positsioone kaitsvatele Ukraina vägedele ja tagada endale võimalus liikuda edasi Donetski oblastisse.

Ukraina avaldab ülevaate Vene sõjakuritegudest

Ukraina avaldab järgmisel nädalal "Hukkajate raamatu", milles antakse süsteemne ülevaade Vene võimude sooritatud sõjakuritegudest okupeeritud Ukraina aladel, ütles president Zelenski.

"Järgmisel nädalal avaldatakse eriväljaanne – "Hukkajate raamat" – see sisaldab süsteemselt kogutud tõendeid ja andmeid sõjakuritegude kohta, Vene armee kurjategijate kohta," ütles Zelenski ööl vastu kolmapäeva tehtud videopöördumises.

Ukraina võimude teatel on nad alates Venemaa agressiooni algusest 24. veebruaril registreerinud rohkem kui 12 000 sõjakuritegude episoodi, mis hõlmab rohkem kui 600 kahtlusalust.

Zelenski sõnul saab raamatust keskne element Ukraina püüdlustes tuua kohtu ette Vene sõjaväelased, kes on Ukrainas korda saatnud kuritegusid, nagu tapmised, vägistamised ja röövimised.

Ukraina separatistide kohus ähvardab surma mõista kolm vangistatud välismaalast

Ukraina separatistliku Donetski rahvavabariigi kohus võib määrata surmanuhtluse kahele Briti ja ühele Maroko kodanikule, kes olevat väidetavalt võidelnud Ukraina vägede poolel ning Vene vägede kätte vangi langenud.

Vene riiklik uudisteagentuur RIA näitas oma videoülevaates briti alamaid Aiden Aslini ja Shaun Pinnerit ning marokolast Brahim Saadouni kohturuumi süüpingis.

RIA teatel võib kõigile kolmele mehele süüks pandava eest määrata surmanuhtluse.

Briti välisministeerium ei ole veel vastanud Reutersi palvele toimuvat kommenteerida.

Duda kritiseeris Scholzi ja Macroni telefonikõnede pärast Putiniga

Poola president Andrzej Duda kritiseeris Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni telefonikõnesid Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

"Need kõnelused on olnud kasutud. Need legitimeerivad ainult kedagi, kes vastutab Vene armee kuritegude eest Ukrainas," ütles ta Bildile.

"Kas keegi rääkis Teise maailmasõja ajal Adolf Hitleriga nii? Kas keegi ütles, et Adolf Hitler peab suutma oma näo päästa?" küsis Duda irooniliselt. "Kõik teadsid, et temast [Hitlerist] peab jagu saama."

Putini telemaraton lükati esimest korda 18 aasta jooksul edasi

Vene presidendi iga-aastane telemaraton, mille käigus ta vastab otse-eetris venemaalaste küsimustele, lükatakse edasi, teatas Kremli pressiesindaja.

Tegemist on esimese korraga alates 2004. aastast, kui iga aasta juunis toimuv otsesaade, milles venelased saavad presidendile oma muresid kurta ning see neile lahendusi lubada, ära jääb, edastas väljaanne The Moscow Times.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas siiski kolmapäeval ajakirjanikele, et saade toimub millalgi hiljem.

Venemaa võimud olid eelmisel nädalal teatanud, et Putin peab telemaratoni 15.–18. juunini toimuva Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi ajal.

The Moscow Times lisas, et teine reeglipärane üritus, aprillis toimuma pidanud Putini pöördumine Venemaa parlamendi kahe koja ühisistungi, föderaalkogu, poole lükati samuti edasi ning selle uut kuupäeva ei ole teatatud.

Ukraina loodab saada elektri ekspordist sel aastal 1,5 miljardit eurot

Ukraina võib teenida sel aastal elektrienergia ekspordist kuni 1,5 miljardit eurot, ütles riigi energiaministri nõunik.

"Saame öelda, et aasta lõpuks saame normaalses olukorras teenida umbes 1,5 miljardit eurot," rääkis ministri nõunik Lana Zerkal kolmapäeval.

Nõuniku sõnul on Vene agressiooni ajal elektrinõudlus Ukrainas märgatavalt vähenenud ja riigis on toodangu ülejääk, mistõttu saab suurendada selle eksporti Euroopasse, vahendas Interfax-Ukraine.

Seni Venemaa elektrisüsteemiga sünkroniseeritud Ukraina elektrisüsteem ühendati 16. märtsil Mandri-Euroopa elektrivõrguga ENTSO-E. Euroopa võrguoperaatorid andsid juuni alguses positiivse vastuse Ukraina energiaettevõtte Ukrenergo palvele alustada elektrieksporti.

Ukraina suurendas ajavahemikul jaanuarist aprillini oma tulu elektriekspordist 2,6 korda võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, müües kokku 141 miljoni dollari eest elektrit. Sellest 48,97 miljoni eest Slovakkiale, 40,4 miljoni eest Ungarile, 29,3 miljoni eest Rumeeniale ning ülejäänud riikidele 22,4 miljoni dollari eest.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 31 700 (võrdlus eelmise päevaga +200);

- tankid 1398 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 3438 (+13);

- lennukid 212 (+0);

- kopterid 178 (+1);

- suurtükisüsteemid 711 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 213 (0)

- õhutõrjesüsteemid 96 (0);

- operatiivtaktikalised droonid 562 (+3);

- tiibraketid 125 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2421 (+15);

- laevad / paadid 13 (+0);

- eritehnika 53 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.