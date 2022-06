Circle K tõstis diislikütuse hinna üle kahe euro

Viimati tõstsid tanklaketid kütuse hinda uue rekordini teisipäeval, kui 95-oktaanise bensiini liitri hind tõusis 2,259 euroni ning diislikütuse hind 1,999 euroni.

Soome rahvusringhääling Yle vahendas esmaspäeval Soome mõttekoja Etla hinnangut, mille kohaselt võib bensiini hind Soomes tõusta kolme euroni liitri eest. OPEC+ on lubanud naftatootmist kasvatada, kuid see ei pruugi olla piisav, et korvata Venemaa naftatootmise äralangemist.

Kütusemüüja Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ütles neljapäeval "Terevisioonis", bensiini ja diislikütuse üle kaheeurone hind võib saada uueks reaalsuseks.

Riigikogu rahanduskomisjon saatis kolmapäeval teisele lugemisele eelnõu, millega soovitakse langetada bensiini ja diislikütuse aktsiisi Euroopa Liidu miinimumtasemele, mis langetaks liitri hinda diislikütusel viie-kuu sendi ning bensiini puhul ligikaudu 25 sendi võrra.