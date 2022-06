Jalgrattad on läinud kallimaks ja neid on vähem saada

Soojad ilmad meelitavad tänavale jalgratturid ning ühtlasi on kihama läinud ka rataste järelturg. Kuid jalgrattad on läinud tuntavalt kallimaks. Hinda mõjutab endiselt koroonakriisi ajal süvenenud komponentide defitsiit ja tarneraskused.

Kui 2019. aastal ostetud lasteratas praegu kasutatuna maha müüa, siis saaks suure tõenäosusega tagasi mitte ainult ostuhinna, vaid ka väikese kasumi.

Hinnad ei ole laes mitte ainult lasteratastel ja järelturul - võrreldes paari aasta taguse olukorraga on hinnad rattapoodides märgatavalt tõusnud.

"Covidi-eelse ajaga on hinnad tõusnud väga drastiliselt, mõned hinnad on kasvanud 70-80 protsenti, rääkides nüüd sisseostuhinnast. Enamasti see avaldub ka väljamüügihinnas," ütles Velomarketi rattapoe nõukogu liige Janno Kauts.

Hinda tõstavad eelkõige tarned Hiinast. "Isegi kui rattad toodetakse Euroopas, siis mingisuguseid Shimano juppe ikka tuuakse Hiinast. Kõik need komponendid, metallihinnad ja transpordihinnad on kasvanud," rääkis Kauts.

Veloplusi rattapoe müügijuht Rauno Pohlak peab hinnatõusu põhjuseks defitsiiti. "Tehastel on materjalipuudus, koos paariaastase Covidi probleemiga, kus tehased vahepeal olid kinni, tekkis järsk suurenenud nõudlus üle maailma. Täna on komponentide tootjad oma tootmisvõimsuse täielikult välja müünud, seega on tehastel raskuseid piisavas koguses komponentide saamisega ja komponendid on läinud kallimaks. See kõik kokkuvõttes mõjutabki lõpptoote hinda.

Hinnatõus ei jagune ühtlaselt. Kallimaid rattaid mõjutab vajalike osade defitsiit, odavama hinnaklassi rattaid suurenenud lisakulutused nagu näiteks meretranspordi ligi kümnekordne hinnatõus," rääkis Pohlak.

Pohlaku sõnul on võibolla mõnede rataste hinnad kasvanud vaid kümme protsenti, aga võrreldes kahe aasta tagusega, siis on nad igal juhul oluliselt kasvanud. "Sellises alumises hinnaklassis jalgrataste hind on umbes saja euro võrra tõusnud," märkis ta.

Olukord on parem kui eelmisel aastal, mil rattapoodides laiutas tühjus. Tänavu on kauplustes valik, kuid mõne mudeli puhul võib ootejärjekord kanduda järgmisse aastanumbrisse.

"Põhimõtteliselt on kõikidel kaubamärkidel täna tarneraskused. Tänased tarned võibolla on stabiilsemad kui aasta tagasi, aga need ei ole näiteks samas mahus, nagu me soovime. Me saame võibolla vaid kolmandiku nendest ratastest, mis me tellisime. Ülejäänud jäävad hiljaks," rääkis Pohlak.

"Tõenäoliselt need tarneraskused rulluvad ka järgmisesse aastasse edasi. Mõned 2022. aasta mudelid on saadaval 2023. aasta märtsis-aprillis," pakkus Kauts.