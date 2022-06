Eesti Gaas: pole selge, kas riik vajaliku gaasivaru kokku saab

Eesti Gaasi hinnangul on kaheldav, et riigil õnnestub järgmiseks kütteperioodiks varuda üks teravatt-tund gaasi, mis läheks tarbimisse siis, kui LNG-plaan ebaõnnestub. Esimesel hankel saadi kokku vaid kümnendik sellest mahust ning Eesti Varude Keskus peab korraldama veel hankeid.

Eesti Varude Keskus saatis kutse hankel osalemiseks 27-le gaasimüüjale. Hankel osalenud Eesti Gaasi juht Margus Kaasik ütles, et vähene pakkumine näitas gaasituru suurt ebakindlust.

"Ühte teravatttundi pakkumist kokku ju ei saanud. Niipalju turg ei olnud nõus pakkuma. Müüjad on ebakindlad ja tänases seisus pigem hoiavad gaasi endale ja oma klientidele, et nad oleksid ise kindlamas seisus oma klientidega, mitte ei taha anda seda kuhugile kellelegi teisele ära," rääkis Kaasik.

"Kas riigi hinnangul kukkus esimene hange läbi? Ma ütleks, et esimene hange oli täiesti ootuspäraste tulemustega, sest see peegeldab hetkeseisu gaasiturul. Ilmselgelt gaasi pakkumist üleliia palju ei ole," rääkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar.

Hange välistas Vene gaasi soetamise, kuid muu pärioluga gaasi osas on selge puudujääk ja tarneahelate nappus, ütles Varude Keskuse juht Ando Leppiman. Sellist gaasi saab hankida vaid Klaipeda LNG terminali kaudu.

"Probleem on gaasi kättesaadavuses. Kindlasti ka hinnas, sest arusaadavalt ei ole mõistlik selles mõttes niimoodi väga kõrge hinnaga gaasi osta, mida sa tegelikult ei ole võimeline hiljem siis ju tarbijatele edasi andma. Ei saa öelda, et oleks tegemist mingisuguse katastroofiga. Meie ülesanne on ju viia hanked läbi niimoodi, et aasta lõpuks või sügiseks oleks meil ühe teravatttunni ulatuses riigi gaasivaru moodustatud ja ma olen optimistlik, et eesmärk saavutatakse," rääkis Leppiman.

Kaasiku sõnu pole aga kindel, kas ka järgnevate hangetega õnnestub riigil soovitud gaasivaru soetada. "Võimalik, et saavad veel pakkumisi. Kas sealt see üks teravatttund kätte tuleb, pigem ma oleksin skeptiline," ütles Kaasik.

Riiklik gaasivaru peaks kindlustama järgmisel kütteperioodil inimestele toasooja, juhul kui aasta lõpuks ei õnnestu Eestis oma LNG vastuvõtuvõimekus Paldiskisse rajada. Tatari sõnul eratarbijad külma kätte ei jää. "See gaasivaru kasvatamine riigi varude keskuse juures on üks element suuremas ja laiemas riigi plaanis, kuidas me siis energiavarustuse järgmiseks talveks tagame," ütles Tatar.