Viljandis avati Ukraina moelooja tööde näitus

Tkachenko on moemaja omanik Peterburis, tema abikaasa aga tunnustatud metallikunstnik. Et Elena rahvusvahelist tunnust pälvinud moelooming Viljandisse jõudis on suur juhus. Ukraina sõja puhkedes tuli Elena Eestisse, kaasas kaks kohvrit moeloominguga, oodates edasi pääsemist Suurbritanniasse. Kondase keskuses näha olevates kollektsioonides mängitakse valgete toonidega, kuigi Elena ülejäänud moeloomingus on palju värve.

"Ei, nii lihtsalt juhtus, et siin on kaks heledavärvilist kollektsiooni. See valge-valgel sallide kollektsioon "Eva" on pühendatud peenele, haprale, õrnale, haavatavale naise armastusele. Mulle tundub, et seda haprust saab edasi anda ainult valge-valgel. Ja kleitide kollektsioon "La Perla" on samuti heledates toonides, mere ja vee värvi. Ja kui te vaatate, siis siin on tõepoolest väga heledad kollektsioonid, kus ükski ese ei sarnane teisele," rääkis Tkachenko.

Kunstiteadlane Eva Laantee-Reintamm kohtus Tkachenkoga esimest korda Peterburis, kus ta oli oma abikaasa töö tõttu. "Ma sattusin tema stuudiosse, ateljeesse ja vaimustusin tema töödest. Lihtsalt tahtsin, et kui Eestisse juba midagi nii unikaalset sattus, siis see võiks olla kõigile ka nähtaval," sõnas Laantee-Reintamm.

Rahvusvaheliselt tunnustatud moelooja Jelena Tkachenko näitust saab Kondase keskuses vaadata 17. juulini.