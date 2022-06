Nädalavahetus tuleb soe ja päikseline

Läänemeremaid valitseb homme kõrgrõhuvöönd, mida nii lõuna- kui lääne poolt õõnestavad madalrõhulohud. Kuigi enamasti on ilm suviselt soe ja kuiv, siis Lätis ja Lõuna-Eestis sajab päeval hoovihma. Sajupilved liiguvad ka Norra lõunaosa kohal. Ülehomme jääb kõrgrõhuvöönd samasse kohta püsima ning ilm on soe, vaikne ja sajuta nii Lõuna- Skandinaavias, Soomes kui Baltimaades. Skandinaavia keskosa ja Norra võtab aga samal ajal üle Atlandilt lähenev võimas madalrõhuala, millel on kaasas ka hoovihmapilved.

Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega ning sajuta. Liivi lahe ümbruses on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi.

Hommik on samuti kuiv, kuid kui Põhja-Eestis on taevas selge, siis lõuna pool on juba pilvisem. Liivi lahe ümbruses on jätkuvalt udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Ning temperatuurinäit jääb 13 ja 17 kraadi vahele.

Päev jätkub vähese pilvisusega, kuid Edela-Eestist liiguvad hoovihmapilved vaikselt ida poole. Tuul on muutlik ja puhub kiirusega 1-7 m/s. Õhusooja tuleb alates 17-18 kraadist saartel kuni 23 kraadini Kagu-Eestis.

Õhtu tuleb Põhja-Eestis ja saartel vähese pilvisusega ning sajuta, Lõuna-Eestis on pilvisem ja Kagu-Eestis sajab ka vihma. Jätkuvalt puhub muutliku suunaga nõrk tuul ja termomeeter näitab 15-18 kraadini.

Nädalavahetus algab kauni päikesepaistelise ilmaga, kus soojakraadid ulatuvad 23 kraadini ja vihma ei tule. Pühapäev tuleb samuti soe, kuid sealt alates kisub vihmale ning see kandub edasi ka uude nädalasse. Mitmel pool võib tulla hoovihma ning kõmistada ka äikest. Esmaspäeval võtab ka temperatuur suuna taas mõned kraadid allapoole.