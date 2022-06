Krõvõi Rih on Vene vägede tule all, jätkub lahing Severodonetski pärast

Ukraina Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Valentõn Reznitšenko sõnul on riigi keskosas asuv Krõvõi Rihi linn praegu pideva Vene vägede tule all. Külad ja linnad on täis kassettlahingumoona ning probleem on gaasi, elektri ja veevarustusega. Severodonetskis käivad ägedad linnalahingud.

Oluline 10.juunil kell 5.50:

- jätkuvad ägedad lahingud Severodonetskis;

- Krivõi Rihis hukkus Venemaa suurtükitules kümneid tsiviilisikuid;

- Zelenski abi: Ukraina kaotab kuni 200 sõdurit päevas, Kiiev ei ole valmis rahukõnelusi jätkama;

- Macron lubas kõnes Zelenskiga, et Prantsusmaa jätkab Ukraina toetamist, ka raskerelvade saatmist.

"Ukraina relvajõud hoivad oma positsioone põhja- ja kirdesuunas", ütles Dnipropetrovski oblasti sõjaväelise üksuse juht Valentõn Reznitšenko.

"Kõige rohkem kannatavad Zelenodolski ja Šõrokivi kogukonnad. Kahjuks hukkus seal kuus inimest, hävis või sai kannatada 179 maja, kaks kooli, lasteaed ja haigla," rääkis Reznitšenko.

Samal ajal sai Harkivis Venemaa rünnakutes surma viis ja vigastada 14 inimest, teatas Hakivi piirkonna sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Sõniehubov.

"Täna ründas vaenlane Harkivi piirkonda, eelkõige asulaid põhja- ja kirdesuunas," ütles Sõniehubov ja lisas, et rünnakud tabasid Zolotšivi elumaju.

"Viis maja hävis. Vaenlane andis täna löögi ka Tšuhuivi linnaosale," ütles Sõniehubov neljapäeval Ukraina rahvustelevisiooni otseülekandes.

Küsimusele, miks Vene sõjavägi tsiviilinfrastruktuuri tulistab, kuigi praegu ei ole Harkivi oblastis nähtavaid vastasseise Vene ja Ukraina armee vahel, vastas Sõniehubov, et Vene väed koondavad oma tähelepanu tsiviilelanikkonna terrorile.

Jätkuvad ägedad lahingud Severodonetskis

Ukraina vägede sõnul jätkus neljapäeva hilisõhtul lahing Severodonetski linna pärast.

"Olukord on pidevalt keeruline. Meie kaitsjad hoiavad kaitseliini," ütles Ukraina idapoolse Luhanski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Serhi Haidai rahvustelevisioonis.

Haidai süüdistas venelasi "vale ja propaganda" kasutamises Severodonetskis võidu nõudmisel.

"Venelased olid juba teatanud, et nad on linna vallutanud," ütles Haidai.

Severodonetski sõjaväeadministratsiooni juht Oleksandr Striuk ütles neljapäeval televisioonis, et käib pidev tänavalahing.

"Linna humanitaarolukord on kriitiline. Sild on tule all, seega on võimatu kaupa kohale toimetada. Veevarustus puudub," rääkis Striuk.

"Ukraina relvajõud kontrollivad praegu umbes kolmandikku linnast," lisas ta.

Haidai ütles, et naaberlinnas Lõssõtšanskis otseseid lahinguid ei toimu, kuid ta süüdistas Vene vägesid piirkonna tugevas tulistamises.

Zelenski abi: iga päev tapetakse rindel 100–200 Ukraina sõdurit

Mõhhailo Podoliak ütles, et Ukraina vajab sadu lääne suurtükiväesüsteeme, et saavutada võrdsus Venemaaga Donbassi idaosas. Ta ütles ka, et Kiiev ei ole valmis Moskvaga rahukõnelusi jätkama.

Ukraina vägesid pommitatakse lakkamatult, kuna Vene väed üritavad kogu Donbassi oma kontrolli alla võtta.

"Vene väed on rindele paisanud peaaegu kõik, mis pole tuumaenergia, sealhulgas raskekahurvägi, raketiheitesüsteemid ja lennukid," ütles Podoliak. Ta kordas Ukraina üleskutset lääneriikidele saata rohkem relvi, sest Ukraina suure kaotuste määra põhjuseks on Venemaa ja Ukraina armee pariteedi puudumine.

Macron: Prantsusmaa on valmis rahuldama Ukriana vajadusi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron arutasid neljapäeval toimunud kõne ajal humanitaar- ja sõjalist toetust.

Prantsuse valitsuse avalduse kohaselt ütles Macron, et tema riik on valmis rahuldama Ukraina vajadusi, sealhulgas raskerelvastuse osas.

Macron küsis Zelenskilt vajaduste kohta nii sõjalise varustuse, poliitilise ja rahalise toetuse kui humanitaarabi osas.

Avalduses öeldakse, et kaks liidrit leppisid kokku kontakti jätkamises, eriti arvestades, et Euroopa Komisjon kavatseb jätkab Ukraina Euroopa Liiduga ühinemise kursil.