Kütusehindade kallinemine paneb inimesed ühistransporti kasutama

Selle aasta esimeses kvartalis tõusis maakonna bussiliinide kasutamine 26 protsenti. Samasugune kasv jätkub ka teises kvartalis.

Transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Mihkel Mäeker ütles ERR-ile, et raske on veel öelda, kas see kasv on tingitud kütusehindade tõusust, osaliselt kindlasti. Osaliselt ka mängib koroonaviiruse taandumine mingit rolli.

Enim kasutavad inimesed busse, samas on ka parvlaevade kasutamine rekordtaseme lähedal.

"Kui siia juurde panna ka suursaartele reisijate arv, siis see on samamoodi suures kasvutrendis," ütles Mäeker.

Bussifirma Lux Express juhatuse liige Ingmar Roos ütles, et vaadates märtsi ja aprilli andmeid, siis selgub, et kütusehindade tõus on toonud reisijaid 10-12 protsenti juurde. "Inimesed planeerivad oma liikumisi ilmselt nüüd kulude kasvu tõttu selliselt, et kus võimalik sõidavad ühistranspordiga ja iseenesest selle üle on hea meel."

Roosi sõnul on nendele liinidele, kus suvel reisib rohkem inimesi, pandud juba lisabusse.

"Näiteks Tallinn-Kuressaare liini me alates esimesest juunist sõidame kõige suurema mahuga, mida me üldse kunagi sõitnud oleme, viis reisi mõlemas suunas igapäevaselt, sama kehtib Pärnu osas," ütles Roos. "Tallinn-Tartul on suvel sõitjate arv mõnevõrra väiksem ülikool seisab, ettevõtlus toimib aeglasemalt."

Kas tõusevad ka piletite hinnad?

"Piletite hinnatõusu osas oleme olnud kannatlikud ja ettevaatlikud, tõsi on see, et kütuse hinnatõus loomulikult meid tugevasti mõjutab, üle kolmandiku kuludest ongi tänaseks juba kütus. Teistpidi me oleme üritanud vältida seda, et olukorras, kus autokasutus hakkab rahakoti pihta, et tekitame kohe tugeva hinnašoki bussipiletite hindade osas," ütles Roos.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on Tartu linnas registreeritud sõitude arv kasvanud 23 protsenti.

"Mis nüüd täpselt sõitude arvu kasvu taga on, seda ma isegi nii detailselt ei oska hetkel öelda. Kindlasti võib seal üks osa olla sellel, et inimesed kasutavadki rohkem ühistransporti sellepärast, et kütusekulud on kallid, aga seal võib-olla ka muid argumente. Aasta algusega võrreldes ei ole üldse mõtet mõelda, seal selgelt olid veel koroonakriisi mõjud ja inimeste väiksem liikuvus," ütles Tamm.