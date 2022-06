Viimsi ringristmiku uuendamise tingis liiklusvoo kahekordistumine

"Viimsi valla elanike ja seejuures ka sõidukite arv on pärast ringristmiku rajamist 2003. aastal enam kui kahekordistunud. Suurenenud liiklussagedus on kaasa toonud ka liiklusõnnetuste arvu kasvu," ütles transpordiameti pressiesindaja Erki Varma ERR-ile.

Seetõttu algasidki juunis ristmiku ümberehitustööd, mille käigus kujundatakse see ümber kaherealiseks turbo-ringristmikuks. Rekonstrueeritud ristmikul peaks paranema liiklusohutus ja kasvama ristmiku läbilaskevõime.

Varma selgitas, et turbo-ringristmiku lahenduse puhul on ristmiku läbimise kiirused madalad ja sõidukite vahel tekib vähem konfliktpunkte ning seetõttu on ka õnnetuste esinemise võimalus väiksem.

"Uuringud ja eksperimendid näitavad, et võrreldes tavalise mitmerajalise ringristmikuga on turbo-ringristmikul õnnetuste arv koguni 72 protsenti väiksem. Samuti on sellise liiklussageduse ja sõiduradade juures ristmiku läbilaskvus suurem ja sujuvam," kinnitas transpordiameti esindaja.

Turbo-ringristmik on suhteliselt uus leiutis

Varma sõnul on turbo-ringristmik suhteliselt uus leiutis ning sajandi algul, kui Viimsi praegust ringristmikku planeeriti ja ehitama hakati, oli nendest veel vähe teada.

"Kuna turbo-ringristmik on küllaltki uus ringristmiku tüüp, millest esimene ehitati Hollandis 2000. aastal ja mille tegelik efektiivsus oli veel tõendamata, siis otsustati [toona] projekteerida liiklussagedusele vastav tavapärane ringristmik," märkis ta.

Praeguse rekonstrueerimise käigus eraldatakse vahetult enne ringristmikku ja ringristmikul sõidurajad eralduskividega, mis tähendab, et liiklejal tuleb teha õige sõiduraja valik enne ringristmikule jõudmist ja ringristmikul ei toimu rajavahetusi. Liiklusohutuse tõstmiseks korrigeeritakse ka ringristmiku geomeetriat. Samuti hõlmab Teedeprojekt OÜ koostatud ehitusprojekti ka tee katendi ja muldkeha remonti.

Ringristmiku ümberehitustööd lähevad maksma 876 849 eurot, need viib läbi ettevõtte Viaston Infra OÜ.

Viimsi ristmik jääb suletuks septembrini

Viimsi ringristmik on liiklusele suletud alates 8. juunist ning sõidukid on suunatud ümbersõidule, läbipääs on tagatud vaid operatiivsõidukitele ja ühistranspordile.

Transpordiameti teatel saab uue ringristmiku täielikult liiklusele avada eeldatavalt 1. septembril ja tööd peaksid valmima septembri lõpuks.

Varma tõi välja, et viimastel aastatel on turbo-ringristmike ehitatud ka Saku – Laagri, Tallinna – Paldiski, Rannamõisa - Kloogaranna ja Tallinna – Rapla riigiteedele.