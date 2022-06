NASA algatab UFO-uurimuse

USA kosmoseagentuur NASA on komplekteerimas inimesi selgituseta õhufenomenide uurimiseks. Kõnekeeles nimetatakse selliseid anomaalseid juhtumeid tihti UFOdeks, vahendab The Times .

Kavandatava NASA uurimuse käigus võetakse vaatluse alla juhtumid, mille puhul on kindel, et tegemist ei ole lennuki ega muu loodusliku fenomeniga. Töö eesmärk on paremini selgitada selgituseta õhufenomenide tekkepõhjuseid.

NASA teadusvaldkonna asejuhi Thomas Zurbucheni sõnul on neil praegu olemas vajalikud vahendid ja inimesed, et mõista seda mida veel ei mõisteta.

Zurbucheni sõnul vajavad selgitamata atmosfäärifenomenid uurimist nii USA rahvusliku julgeoleku kui ka õhuteede ohutuse pärast. Uurimuse raames püütakse parandada looduslike fenomenide mõistmist ja seeläbi selliste sündmuste ja juhtumite paremat haldamist. NASA üks eesmärke on tagada USAs lennukite ohutus.

Ameerika Ühendriikide valitsus avaldas eelmisel aastal raporti 140-e anomaalse õhufenomeni kohta, mida USA relvajõud viimase kahe aastakümne jooksul on näinud ja jäädvustanud. USA valitsus nentis, et ei suuda täiel määral kõiki avaldatud juhtumite tekkepõhjuseid selgitada. Samas rõhutati, et tegu polnud USA avalikustamata lennutehnoloogiaga ning puuduvad ka tõendid ebamaiste olendite rollist antud sündmuste tekkes.

USA valitsuse raportis pakuti võimalike selgitustena nii õhupalle, juhuslikult lendu tõusnud prügikotte kui ka jääkristalle atmosfääris, õhuniiskust ning kuuma ilma. Samas on selgitusena välja pakutud ka veel avalikustamata välisriikide kõrgtehnoloogilisi lennumasinaid. Osade juhtumite puhul võis tegemist olla sündmust jäädvustanud masina sensoriveaga.

NASA-juhitud tiimi liikmeteks on eksperdid reaalteadustes, aeronautikas ja andmeanalüütikas. NASA meeskond teeb oma tööd sõltumatult USA kaitseministeeriumist.