Eesti 200 juht: energiamakse tuleks ajutiselt langetada ja investeeringuid ajatada

"Mina arvan, et me peaksime kindlasti arutama ja läbi analüüsima teatud maksude ajutise, teatud perioodiks langetamise. See, mis riigikogus täna toimub - selle asemel, et meeletult toetusi tõsta ja tekitada riigile pikalt ette püsikulusid, oleks tegelikult mõistlik läbi arutada ajutised maksulangetused," rääkis ta Vikerraadio saates "Uudis+". "Ma pean silmas neid [makse], mis täna energiakandjate hinda väga kõrgeks tõstavad. Ehk siis aktsiise," lisas ta.

Küsimusele käibemaksu langetamise kohta ütles Kallas, et jääb selles diskussiooni äraootavale seisukohale. "Ma ei ole päris kindel, et käibemaksu alandamine ühes või teises [valdkonnas], kas toiduainetele või mingitele kaupadele tegelikult selle olukorra lahendab. Seal kipub see mõju olema ajutine, päris kiiresti läheb hind uuesti üles," rääkis ta.

Inflatsiooni pidurdamiseks investeeringute edasilükkamise juures tõi Kallas esile teede ja koolimajade remondi: "Koolimajade ja teede remont on see, mida me peame hajutama. Ma toon näite: me tegelikult oleme haridusministeeriumiga koostöös ka Tartus hajutamas koolide remondiplaani. Meil oli oluliselt kiirem plaan, aga täna ei ole see enam mõistlik, me peame oluliselt pikema aja peale edasi lükkama neid investeeringuid."

Rääkides riigiametnike palkade külmutamisest rõhutas Kallas, et peab silmas kõrgemate riigiametnike palku, mis on indekseeritud ja mille kaudu indekseeritud ka väga suur osa kohalike omavalitsuste ametnike ja juhtide palkadest. "Mina arvan, et see tuleb kindlasti täna külmutada. Riigikogu liikmete, kõrgemate riigiametnike, kohalike omavalitsuste ametnike, kõrgemate ametnike palkade indekseerimine tuleb ära lõpetada, sellepärast et see tegelikult päris tugevasti juhib palgarallit," leidis ta.

Küll aga oleks vaja tõsta riigilt palka saavate avaliku sektori töötajate tasu siseturvalisuse ja haridusega seotud valdkondades, lisas ta.

Küsimusele, milline on Eesti 200 positsioon valitsuse lagunemise ajendiks saanud lastetoetuste tõstmise suhtes, ütles Kallas, et ei oleks sellele eelnõule alla kirjutanud, kuna selle motivatsioon on vale.

"Meie positsioon on see, et inimesed täna vaesuvad, vaesub tegelikult ka keskklass, aga eriti on valusalt pihta saanud madala sissetulekuga inimesed ja loomulikult tuleb neid toetada. Loomulikult tuleb valitsusel paika panna plaan, kuidas sügisel toetada inimeste väga tugevat sissetulekute langust ja elukalliduse tõusu," rääkis Kallas. "Lastetoetused on koht, mida arutada, aga meil on ka teisi toetusi vaja - meil on vaja ka energiahindade toetust. Ja selle tõttu me toetame nii lastetoetuste kui ka energiahindade toetuste tõstmise ja sisseviimise arutelu," lisas ta.

"Aga peab ju läbi nägema seda, mida on täna lastetoetuste nime all tegelikult poliitikas tegema asutud. Ei ole ju asutud tegelema mitte lastega perede murede lahendamisega, vaid tegelikult tehakse poliittehnoloogilist võimuvõitlust, väga labast," leidis Kallas.

"See poliittehnoloogiline trall ja võimuvõitlus ja pidevalt vaiba alt ära kiskumine - see on toimunud nagu pikemat aega," ütles Kallas teisal laiemat poliitilist olukorda kommenteerides.