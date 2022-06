Nädalavahetus toob paiguti hoovihma

Laupäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm, vaid Kagu-Eestis on pilvisem ja sajab kohati hoovihma ning säilib äikesevõimalus. Pärast keskööd pilvisus kõikjal järk-järgult hõreneb ja ka sajuvõimalus väheneb. Kohati tekib udu ja tuul puhub väga rahulikult. Õhutemperatuur on 10 kuni 15, Põhja-Eestis langeb kohati 8 kraadini.

Hommik tuleb selge ja vähese pilvisusega sajuta ning Lääne-Eesti rannikul on kohati udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 5 meetrit sekundis ja hommikune temperatuur jääb 14 ja 18 kraadi vahele.

Päeval sajab kohati hoovihma ja pilvisus on vähene või vahelduv. Rannikul tekib jätkuvalt paiguti udu ja tuul pole hoogu juurde saanud. Päevamaksimumid küündivad 25 kraadini, kuid meremõjuga rannikul on märksa vähem.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Lääne-Eesti rannikul läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on oodata 14 kuni 22 kraadi.

Pühapäeval kandub Eestisse põhjast hoovihma ning sarnaselt algab ka uus nädal ehk siin-seal on hoovihma. Päevased keskmised püsivad 20 kraadi lähistel.