Ukraina palus läänel suurendada relvaabi

Oluline 11. juunil kell 7.05:

- Ukraina kutsus lääneriike üles suurendama relvaabi, eriti suurtükkide ja teiste kaudtulesüsteemide tarnet;

- Mariupoli linna vallutanud Vene üksused on lammutanud umbes 1300 varemeteks pommitatud korterelamut, ilma et oleks nendest välja toonud surnukehi, ütles Mariupoli linnapea.

Ukraina palub kiirendada suurtükkide saatmist

"See on nüüd suurtükisõda," ütles Ukraina sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitski Briti väljaandele The Guardian. "Kõik sõltub nüüd sellest, mida lääs meile annab. Ukrainal on üks suurtükk 10-15 Vene suurtüki vastu," lisas ta.

Ukraina ametnike sõnul on sõjas võimalik pööre tuua ainult siis, kui lääs täidab oma lubadused, saata riigile rohkem ja paremaid relvi, sealhulgas raketisüsteeme, mida USA ja Ühendkuningriik on otsustanud anda.

Saksamaa, mis on saanud kriitikat raskerelvastuse liiga aeglase tarnimise pärast Ukrainale, teatas, et kavatseb omarelvaekspordi reeglid üle vaadta, et lihtsustada relvaabi demokraatlikele riikidele nagu Ukraina, kirjutas Saksa väljaanna Der Spiegel.

Luhansi oblasti idaservas asuvat Severodonetski linna vallutada üritav Venemaa tulistab seda peamiselt suurtükkidest ning hoidub linnas tänavalahingutest, mis seab Ukraina selles lahingus ebavõrdsesse olukorda. Siiski ei ole Ukraina üksused veel Severodonetskit loovutanud.

Ukraina üksused on küll linnast suuresti väljatõmbunud, kuid hoiavad enda käes linna idaosa Siverski Donetsi jõe ääres, et takistada Vene üksustel jõge ületamast. Vene väed püüavad Ukraina üksusi rünnakutega põhjast ja lõunast ümber piirata, aga ei ole seni edu saavutanud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaöises videopöördumises, et Venemaa püüab purustada iga linna Donbassis.

"Severodonetsk, Lõssõtšansk, Bahmut, Sloviansk, paljud-paljud teised… Kõik need varemed olid kunagi õnnelikud linnad," rääkis Zelenski.

Mariupoli linnapea: Venelased lammutavad varemetes hooneid ilma laipu koristamata

Mariupoli linna vallutanud Vene üksused on lammutanud umbes 1300 varemeteks pommitatud korterelamut ilma et oleks nendest välja toonud surnukehi, ütles linna Ukraina-meelne linnapea Vadõm Boitšenko reedel.

Linnapea, kes pidi Vene vägede eest põgenema Ukraina kontrolli all olevatele aladele, märkis sotsiaalmeedias, et algselt kaasasid Vene väed varemete lammutamisse ka linna jäänud kohalikke elanikke. Aga kui nad nägid, kui palju on varemetes Vene vägede nädalatepikkuses rünnakus hukkunud linnaelanikke, eemaldasid nad kohalikud elanikud selle tegevuse juurest.

"Varemetes olevate inimeste tegelik number on hirmutav. Peaaegu iga purustatud maja varemetes võib olla 50-100 hukkunut ning Mariupolis on purustatud 1300 korterelamut," märkis Boitšenko.

Kuna Vene võimud koristavad varemeid ilma surnukehi välja toomata, siis see tähendab, et prügimäele viiakse koos ehitusprahi ja betoonijäätmetega ka inimeste jäänused.

Linnapea nõunik Petro Andriuštšenko rääkis 25. mail CNN-ile, et linnavõimude hinnangul hukkus Venemaa rünnakus linnale vähemalt 22 000 rahulikku elanikku.