Oluline 11. juunil kell 12.15:

- Vene agressiooni peatamine Ukrainas on ülioluline kogu rahvusvahelise korra tuleviku seisukohalt, ütles president Volodõmõr Zelenski;

- Ukraina kutsus lääneriike üles suurendama relvaabi, eriti suurtükkide ja teiste kaudtulesüsteemide tarnet;

- Mariupoli linna vallutanud Vene üksused on lammutanud umbes 1300 varemeteks pommitatud korterelamut, ilma et oleks nendest välja toonud surnukehi, ütles Mariupoli linnapea;

- Severodonetskis peale tungivad Vene väed reedel edu ei saavutanud ning Ukraina üksused lõid nende katsed linna lõunaossa tungida tagasi, teatas Briti sõjaväeluure laupäeval;

- Prantsusmaa relvaeksperdid aitavad oma Ukraina kolleegidel koguda tõendeid võimalike Venemaa sõjakuritegude kohta Tšernigivi põhjaosas, ütles Ukraina peaprokurör;

- President Zelenski ütles, et ei hakka Venemaalt oma riigile iseseisvust paluma, sest see on Ukraina õigus juba niigi. Samas tunnistas ta vajadust sõja lõpetamiseks läbi rääkida;

- Ukraina laupäeval avaldatud tavapärasest hinnangust Venemaa kaotustele viimase ööpäeva jooksul selgub, et vaenlased kaotasid umbes 150 sõjaväelast, kümme tanki, 16 soomukit ja seitse drooni, aga muud relvastust ukrainlastel hävitada ei õnnestunud.

Zelenski: Vene agressiooni peatamine on ülioluline kogu maailma jaoks

Venemaa algatatud sõja tulemus Ukrainas ei mõjuta ainult Ukraina, vaid kogu rahvusvahelise korra tulevikku, ütles president Volodõmõr Zelenski.

"Olen tänulik teie toetuse eest ... aga see toetus pole mitte ainult Ukraina jaoks, vaid ka teie jaoks," rääkis Zelenski laupäeval Singapuris, Aasia tähtsaimal julgeolekukonverentsil, Shangri-La dialoogil video vahendusel peetud kõnes. "Ukraina lahinguväljal otsustatakse selle maailma tulevased reeglid koos võimaliku piiridega," rõhutas Zelenski.

Seetõttu on ülioluline, et lääneriigid ei lõpetaks abi andmist Ukrainale, lisas Zelenski.

Ta tõi esile, et Venemaa blokeerib Musta mere ja Aasovi meres sadamaid, takistades Ukrainal oma vilja maailmaturule eksportimas. See teeb haiget mitte ainult ukrainlastele, vaid ka kogu maailmale, tõdes Zelenski.

"Kui ... Venemaa blokaadide tõttu ei suuda me oma toiduaineid eksportida, seisab maailm silmitsi ägeda ja raske toidukriisi ja näljahädaga paljudes Aasia ja Aafrika riikides," ütles Ukraina president.

Zelenski seostas Venemaa tegevuse otseselt toormehindade hüppelise tõusuga, öeldes, et esmalt blokeeris Moskva energiatarneid, et nende hinnad tõuseks ning nüüd teeb seda ka toiduga.

Esinedes konverentsi 575 delegaadile, kes on pärit 40 riigist, ütles Zelenski, et tema riigi sõjavägi ai kavatse tungida Venemaa territooriumile: "Pidage meeles, et sõda peetakse meie pinnal. Ukraina inimesed surevad. ... Me ei taha minna Venemaa territooriumile. "

Lääne täiendava abi kiireloomulisust rõhutas ka Ukraina suursaadik Singapuris Katerõna Zelenko.

"Me mõistame, et see võtab aega, kuid aeg on see, mis meil pole," sõnas suursaadik.

Ukraina palub kiirendada suurtükkide saatmist

"See on nüüd suurtükisõda," ütles Ukraina sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitski Briti väljaandele The Guardian. "Kõik sõltub nüüd sellest, mida lääs meile annab. Ukrainal on üks suurtükk 10-15 Vene suurtüki vastu," lisas ta.

Ukraina ametnike sõnul on sõjas võimalik pööre tuua ainult siis, kui lääs täidab oma lubadused, saata riigile rohkem ja paremaid relvi, sealhulgas raketisüsteeme, mida USA ja Ühendkuningriik on otsustanud anda.

Saksamaa, mis on saanud kriitikat raskerelvastuse liiga aeglase tarnimise pärast Ukrainale, teatas, et kavatseb omarelvaekspordi reeglid üle vaadata, et lihtsustada relvaabi demokraatlikele riikidele nagu Ukraina, kirjutas Saksa väljaanne Der Spiegel.

Suurtükk Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Luhanski oblasti idaservas asuvat Severodonetski linna vallutada üritav Venemaa tulistab seda peamiselt suurtükkidest ning hoidub linnas tänavalahingutest, mis seab Ukraina selles lahingus ebavõrdsesse olukorda. Siiski ei ole Ukraina üksused veel Severodonetskit loovutanud.

Ukraina üksused on küll linnast suuresti väljatõmbunud, kuid hoiavad enda käes linna idaosa Siverski Donetsi jõe ääres, et takistada Vene üksustel jõge ületamast. Vene väed püüavad Ukraina üksusi rünnakutega põhjast ja lõunast ümber piirata, aga ei ole seni edu saavutanud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaöises videopöördumises, et Venemaa püüab purustada iga linna Donbassis.

"Severodonetsk, Lõssõtšansk, Bahmut, Sloviansk, paljud-paljud teised… Kõik need varemed olid kunagi õnnelikud linnad," rääkis Zelenski.

Mariupoli linnapea: Venelased lammutavad varemetes hooneid ilma laipu koristamata

Mariupoli linna vallutanud Vene üksused on lammutanud umbes 1300 varemeteks pommitatud korterelamut ilma et oleks nendest välja toonud surnukehi, ütles linna Ukraina-meelne linnapea Vadõm Boitšenko reedel.

Linnapea, kes pidi Vene vägede eest põgenema Ukraina kontrolli all olevatele aladele, märkis sotsiaalmeedias, et algselt kaasasid Vene väed varemete lammutamisse ka linna jäänud kohalikke elanikke. Aga kui nad nägid, kui palju on varemetes Vene vägede nädalatepikkuses rünnakus hukkunud linnaelanikke, eemaldasid nad kohalikud elanikud selle tegevuse juurest.

"Varemetes olevate inimeste tegelik number on hirmutav. Peaaegu iga purustatud maja varemetes võib olla 50-100 hukkunut ning Mariupolis on purustatud 1300 korterelamut," märkis Boitšenko.

Kuna Vene võimud koristavad varemeid ilma surnukehi välja toomata, siis see tähendab, et prügimäele viiakse koos ehitusprahi ja betoonijäätmetega ka inimeste jäänused.

Linnapea nõunik Petro Andriuštšenko rääkis 25. mail CNN-ile, et linnavõimude hinnangul hukkus Venemaa rünnakus linnale vähemalt 22 000 rahulikku elanikku.

Briti luure: Vene väed reedel Severodonetskis edu ei saavutanud

Severodonetskis peale tungivad Vene väed reedel edu ei saavutanud ning Ukraina üksused lõid nende katsed linna lõunaossa tungida tagasi, teatas Briti sõjaväeluure laupäeval.

Linnas käivad intensiivsed tänavalahingud ja mõlemad pooled kannavad raskeid kaotusi, märkis Briti luure oma igapäevases ülevaates.

Prantsuse eksperdid koguvad tõendeid võimalike sõjakuritegude kohta Tšernigivis

Prantsusmaa relvaeksperdid aitavad oma Ukraina kolleegidel koguda tõendeid võimalike Venemaa sõjakuritegude kohta Tšernigivi põhjaosas, ütles Ukraina peaprokurör.

Prantsuse sandarmeeria eksperdid, sealhulgas droonidelt modelleerimise, ballistika ja massihävitusrelvade spetsialistid, on kogunud tõendeid Venemaa suurtükitule tekitatud hävitustöö kohtades.

Uus grupp Prantsuse eksperte asendas sandarmeeria kohtuekspertiisi gruppi, mis saabus Ukrainasse aprilli keskel, et aidata kindlaks teha Kiievi lähistel Butša linnas toimunut, kus paljude tsiviilisikute tapmine kutsus esile ülemaailmse pahameeletormi.

"Varsti saab kaks kuud sellest, kui (Prantsuse eksperdid) on meiega olnud," kirjutas peaprokurör Irõna Venediktova oma Facebooki kontol. "Nad töötavad Tšernigivi piirkonnas ja viivad läbi uuringuid mürsutules hävinud kohtades," kirjutas ta.

Zelenski: ma ei hakka Moskvalt iseseisvust paluma

President Zelenski ütles, et ei hakka Venemaalt oma riigile iseseisvust paluma, sest see on Ukraina õigus juba niigi.

"Ma ei ole valmis meie maa iseseisvust paluma. See kuulub meile juba niigi," rääkis Zelenski reedel Briti üliõpilastele ja õppejõududele esinedes.

Vastates küsimusele võimalikest rahuläbirääkimistest, ütles Zelenski, et on kogu oma presidendi-aja mõistnud, et igasugune sõda peab lõppema läbirääkimistelaua tagas. "Ma mõistan, et diplomaatia saab inimesi säästa. Ma saan sellest aru, aga kahjuks ei mõista seda Venemaa president," rääkis Zelenski.

Ukraina riigipea ütles, et kui tema riik oleks NATO liige, siis ikkagi oleks tulnud lahing iseseisvuse pärast aga see oleks toimunud teisiti. "Ei oleks olnud nii suuri kaotusi, oleks võinud olla väike sõjaline konflikt või provokatsioon, aga me oleks suutnud säästa väga palju inimelusid," rääkis ta.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 32 050 (võrdlus eelmise päevaga +150);

- tankid 1419 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 3466 (+16);

- lennukid 212 (+0);

- kopterid 178 (+0);

- suurtükisüsteemid 712 (+0);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 222 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 97 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 579 (+7);

- tiibraketid 125 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2448 (+10);

- laevad / paadid 13 (+0);

- eritehnika 54 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Severodonetski ja Bahmuti piirkonnas.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.