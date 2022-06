Pühapäeval sajab mitmel pool hoovihma

Pühapäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Tuul puhub rahulikult ja õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning paiguti tekib udu. Puhub lääne- ja edelatuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ning juba hommikul on sooja 13 kuni 18 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma ja säilib vahelduv pilvisus. Edela- ja läänetuul on natuke tõusnud ja puhub 3 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 24 kraadi.

Õhtu on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul on vaikne ja õhutemperatuur on 15 kuni 21 kraadi.

Uus nädal on enamasti selge taevaga, vahepeal rändab ka üksikuid pilvi, kust võime paiguti hoovihma saada. Õhutemperatuur jääb päeval keskmiselt alla 20 kraadi.