Tartu lennundusmuuseum tähistab 17. lennupäevi

Traditsiooniliselt on lennupäevade ajal huvilistele vaatamiselamust pakkumas nii langevarjurid kui ka vigurlendurid. Mitme huvilise jaoks oligi just peadpööritavate trikkide nägemine lennupäevade suurim elamus.

"Mulle on kõige rohkem meeldinud lennuk, mis seal taevas lennanud ja neid lahedaid trikke teinud. Esimest korda nägin, see lasi tossu välja ja see ka, et need lennujuhtijad on väga julged," rääkis Keron.

"Ma ei uskunud, et nii lahe see päriselt tuleb. Ma arvasin, et midagi vähemalt, aga see on liiga palju juba," ütles Kristelle, kelle hinnangul oli kõige lahedam näha surmasõlmede tegemist.

Oma esimese suurema lennnu rahva ees tegi aga viiekuune kesk-aasia lambakoer Vex.

"Meie lendame paraplaaniga ehk tiibvarjuga ja kui ma tavaliselt võtan tandemreisija inimese endaga kaasa, siis praegu on tavalise reisija asemel mul koer põlvede peal. Koer elab peremehega sama elustiili. Parim näide on sellest, kui ma oma kaukaaslasega lendasin Austrias mägedes nõlvade lähedal ja kui me mingist lehmakarjast möödusime 50 meetri kauguselt, siis ta hakkas mul tandemis lehmade peale haukuma, järelikult ta tundis end õhus päris hästi," rääkis lennuklubi Keelutsoon juht Jaano Rässa.

Kuigi NATO liitlaste tehnikat on lennupäevadel varemgi olnud, siis sel aastal on lende üle lennundusmuuseumi plaanitud rohkem kui kunagi varem.

"Just läksid üle prantslaste Mirage hävitajad, Mirage 2000. Täna õhtul belglaste F-16. Homme on NATO hävitajatest Tšehhide käes olev rootslaste hävitaja Gripen 39 ja hommikuses 11.30 Hispaania kaks Hornet hävitajat. Nii et meil kunagi ei ole niimoodi olnud, et kahel päeval ja veel kaks korda. See on näitaja, ütleme nii," rääkis lennundusmuuseumi juht Mati Meos.

Eesti Lennupäevad said alguse 17 aastat tagasi.