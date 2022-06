Venelased kontrollivad suuremat osa Severodonetskist

Venemaa kontrollib suurt osa Severodonetskist, mis on kujunenud Donbassi eest peetavate lahingute kaalukeeleks. Ukraina kontrollib aga endiselt Severodonetskis asuvat Azoti keemiatehast, kuhu on väidetavalt varjunud 800 inimest.

Oluline 12. juunil kell 7.00:

- Kõige aktiivsemad lahingupiirkonnad on praegu Severodonetsk, Popasna ja Siverski Donetsi jõe piirkond.

Laupäeval jätkusid Severodonetskis tänavalahingud

"Olukord on endiselt keeruline. Lahingud jätkuvad, kuid kahjuks on suurem osa linnast Venemaa kontrolli all. Tänavatel toimuvad mõned positsioonilahingud," ütles Luhanski oblasti kuberner Serhii Haidai. Kõige aktiivsemad lahingupiirkonnad olid Severodonetsk, Popasna ja Siverski Donetsi jõe piirkond, ütles Haidai laupäeval Ukraina rahvustelevisioonis, lisades, et Vene väed kasutasid "väga suure hävitusjõuga termobaarset laskemoona".

"Kahjuks lammutab vaenlase suurtükivägi korrus korruse haaval varjenditeks kasutatavaid hooneid. See teeb olukorra keeruliseks, sest vaenlane lüüakse ühelt tänavalt välja, aga siis hakkab ta tankidega majade kaupa naabruskondi lammutama. See sunnib Ukraina vägesid pidevalt uutele positsioonidele liikuma ja ümber rühmituma," ütles kuberner.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kiitis laupäevaõhtuses kõnes Ukraina vägesid Donbassi piirkonnas, öeldes, et on "uhke meie kaitsjate üle, kes on suutnud nende vaenulike inimeste, okupantide edasitungi mitmeteks nädalateks peatada ja hoida meie kaitse tugevana".

Haidai ütles laupäeval, et Ukraina kontrollib endiselt Severodonetskis asuvat Azoti keemiatehast, kuhu on väidetavalt varjunud 800 inimest.