Briti luure: Mariupoli linna ähvardab koolera

13. juunil, kell 05.33

Mariupoli sadamalinna ähvardab koolera

Sõjas maatasa tehtud ning Vene vägede kätte langenud Mariupoli linna ähvardab kooleraepideemia, selgub Ühendkuningriigi luureandmeist.

Koolera levikule annavad hoogu reoveega saastunud joogivesi, endiselt tänavail vedelevad lagunevad laibad ning rusudes leiduv mitmesugune biosaaste.

Mariupolis on olnud juba mitu koolerapuhangut, seni on puhangute kasvamist epideemiaks õnnestunud veel ära hoida.

Mariupoli legaalse linnapea Vadõm Boitšenko sõnul levivad Mariupolis peale koolera ka düsenteeria ning muudki ohtlikud nakkushaigused. Boitšenko sõnu on aga raske kontrollida, sest linnapea ise okupeeritud Mariupolis enam ei viibi.

Okupatsioonivõimude ametisse seatud linnapea eitab koolerajuhtumeid.

Koolera tekitab inimorganismis fataalse veepuuduse, haigus võib tappa mõne tunniga.

Tsiviilelanike evakueerimine Severodonetskist on võimatu

Viimane Severodonetskit vaba Ukrainaga ühendav sild on endiselt kasutamiskõlblik, kuid siiski väga ohtlikus seisus ning seda ületada tohib vaid jalgsi, teatab Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai.

Kuberneri sõnul on sild Vene vägede katkematu suurtükitule all. Haidai sõnul tsiviilelanikke silla kaudu evakueerida ei saa, sest see oleks liiga ohtlik. Seega oleks ainus võimalus evakuatsiooniks Vene vägede tunnustatava evakuatsioonikoridori kaudu. Sellise koridori tekitamist Haidai aga kuigi tõenäoliseks ei pea.

Tuntud sõjaajaloolase sõnul on Vene vägede pealetung Severodonetskis eksitee

USA sõjaajaloolase, professor Frederick W. Kagani sõnul on Vene väed enam-vähem eduka pealetungiga Severodonetski all end ise ummikusse ajanud.

Kagan kordab USA ajakirjas Time avaldatud artiklis seisukohta, et Severodonetskil puudub igasugune sõjaline tähtsus.

Kagan soovitab Ukrainal ja tema liitlastel mitte anda Venemaale võimalust kasutada edu Severodonetski all propagandistlikel eesmärkidel.

Kagani sõnul peaks Ukraina pool Severodonetski sõjalist tähtsusetust pidevalt rõhutama, eriti just rahvusvahelisele avalikkusele mõeldud sõnumeis.

Separatistliku piirkonna valitseja ei näe põhjust Ühendkuningriigi sõdureile armu anda

Pole mingit põhjust anda armu kahele Ukraina poolel võidelnud Ühendkuningriigi sõdurile, kelle nn Donetski Rahvavabariigi kohus surma mõistis, leiab rahvavabariigi juht Denis Pušilin.

Rahvavabariigi kohus mõistis Ühendkuningriigi kodanikud Aiden Aslini ja Shaun Pinneri ning Maroko kodaniku Brahim Saauduni surma palgasõdurina töötamise ning mitmesuguste sõjakuritegude eest. Ühendkuningriik ning Ukraina ei pea kohtuotsust kuidagi õigustatuks.

SIPRI: Maailma tuumaarsenal hakkab Vene-Ukraina sõja tõttu kasvama

Maailma tuumaarsenal hakkab Vene-Ukraina sõja tõttu esmakordselt pärast külma sõja lõppu kasvama, hoiatab Stockholmis asuv Rahvusvaheline Rahu-uuringute Instituut SIPRI.

"Venemaa on Ukrainas peetava sõja kontekstis koguni avalikult ähvardanud tuumarünnakutega," seisab instituudi äsjaavaldatud aastaraamatus.

SIPRI direktori Dan Smithi sõnul tähendab sõda, et hoolimata tuumadesarmeerimise alal vahetult enne sõja algust saavutatud olulistest edusammudest, on nüüd tuumasõjaoht jälle väga suur, koguni oluliselt kõrgem, kui see külma sõja ajal iialgi oli.

Möödunud aastal suudeti tuumalõhkepeade hulka globaalselt pisut vähendada ning praegu on maailmas 12 705 tuumalõhkepead. 90 protsenti tuumalõhkepeadest kuulub kas Venemaale või USA-le.

Zelenski süüdistab Venemaad sõdurite kasutamises kahurilihana

Moskva taktika Ukraina vastases sõjas pole muutunud, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski telepöördumises.

Zelenski sõnul paiskab Venemaa nüüd sõtta puuduliku väljaõppega lepingulisi sõdureid, kellest paljud on sõjaväkke võetud varjatud mobilisatsiooni kaudu.

Zelenski sõnul näevad Vene kindralid omaenda rahvas ainult kahuriliha, keda neil pole kahju rindele saata, et kasvõi ainult statistilist edu saavutada. Zelenski sõnul pole Venemaal mõtet loota Donbassis kiiret edu, sest Ukraina väed võitlevad seal iga meetri eest.