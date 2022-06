Ukraina väed suruti Severodonetski kesklinnast välja

Ukraina armee sõnul suruti nad Severodonetski kesklinnast välja. Linnas on veel lõksus tsiviilelanikke Azoti keemiatehases. Sõjas purustatud ning Vene võimu alla langenud Mariupolisse veel jäänud elanikke ähvardab koolera; väga ohtlik nakkushaigus, mis võib tappa tundidega, hoiatab Ühendkuningriigi luure.

Oluline 13. juunil, kell 11.48:

- Ukraina armee sõnul suruti nad Severodonetski kesklinnast välja. Azoti keemiatehasest püütakse evakueerida sinna jäänud tsiviilisikuid;

- Mariupoli sadamalinna ähvardab koolera;

- tsiviilelanike evakueerimine Severodonetskist on võimatu;

- tuntud sõjaajaloolane peab Vene vägede edu Severodonetskis lõksuks;

- separatistide juht ei näe põhjust Ühendkuningriigi sõdureile armu anda;

- SIPRI: Maailma tuumaarsenal hakkab Vene-Ukraina sõja tõttu kasvama;

- Zelenski süüdistab Venemaad sõdurite kasutamises kahurilihana.

Ukraina armee teatas 500 soomuki tellimisest

Ukraina riiklik relvakontsern Ukroboronprom teatasid oma kodulehel 500 soomustatud transportööri tellimisest. Ukrainlased ei maini ei tootjat, päritolumaad ega masinate riiki saabumise aega, vahendab Ukraina sõjaväeportaal mil.in.ua.

Ukraina üksused on praegu väljaõppel Ühendkuningriigis, et õppida kasutama brittide Mastiff, Husky and Wolfhound sõidukeid, millest mitmed on juba Ukrainas.

Hiljuti teatas The Armored Group (TAG), et nad said 23,2 miljoni eurose lepingu BATT UMG soomustatud masinate müügiks nimetamata riigile Ida-Euroopas, milleks peetakse Ukrainat.

Ukrainlased on Kanadast saanud soomustatud autod Senator, Poolast masinad DZIK, Austraalias Bushmaster sõidukid ja Eestist Alvis 4 masinad.

Ukraina väed suruti Severodonetski kesklinnas välja, teatas Ukraina armee

Ukraina relvajõud andsid esmaspäeva teada, et nende väed suruti Severodonetski kesklinnas välja. Vene väed saavutasid ukrainlaste sõnul edu suurtükiväe toetusel.

Luhanski sõjalise administratsiooni juhi Serhi Haidai sõnul edeneb Venemaa, kuna neil on suur suurtükiväe ülekaal Ukraina suhtes.

Haidai sõnul on linnas asuva Azoti keemiatehases siiani lõksus 500 tsiviilisikut, sh 40 last. Keemiatehast pommitavad vene väed. Ukraina väed proovivad tsiviilelanikke tehasest evakueerida. Haidai sõnul pole Azoti varjendid nii pommikindlad kui Azovstal Mariupolis.

Ukraina palub NATO riikidelt raskerelvastust Venemaaga pariteedi saavutamiseks

Kolmapäeval toimub Brüsselis NATO kaitseministrite kohtumine. Kohtumise eel teatas Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak, et Ukraina vajab lääneriikidel raskerelvi, et saavutada sõjaline tasakaal Venemaaga.

Podoljak tatas, et Ukraina vajab 1000 haubitsat 155-mm kaliibriga, 300 mitmikraketiheitjat, 500 tanki, 2000 soomukit ja 1000 drooni.

Kolmapäevasel NATO kaitseministrite kohtumisel osaleb ka Ukraina kaitseminister ning esindajad Rootsist, Soomest, Gruusiast ja Euroopa Liidust.

Amnesty International süüdistas Venemaad sõjakuritegudes

Rahvusvaheline inimõiguste organisatsioon Amnesty International avaldas 40-leheküljelise inimõiguste rikkumise raporti Harkivi linna kohta. Selles süüdistatakse Venemaad kobarmoona kasutamises ning elamupiirkondade valimatus pommitamises.

Amnesty teatel suutsid nad tuvastada vähemalt seitset erinevat rünnakut elamupiirkondadele Harkivi linnas ja kobarmoona jäänuseid. Amnesty rahvusvahelise kriisivaldkonna juhi sõnul näitab uurimus, et Venemaal puudub igasugune huvi inimelude kaitsmise vastu.

Vene ametiisikud on korduvalt kinnitanud, et Vene väed tsiviilisikuid ei ründa.

Mariupoli sadamalinna ähvardab koolera

Sõjas maatasa tehtud ning Vene vägede kätte langenud Mariupoli linna ähvardab kooleraepideemia, selgub Ühendkuningriigi luureandmeist.

Koolera levikule annavad hoogu reoveega saastunud joogivesi, endiselt tänavail vedelevad lagunevad laibad ning rusudes leiduv mitmesugune biosaaste.

Mariupolis on olnud juba mitu koolerapuhangut, seni on puhangute kasvamist epideemiaks õnnestunud veel ära hoida.

Mariupoli legaalse linnapea Vadõm Boitšenko sõnul levivad Mariupolis peale koolera ka düsenteeria muudki ohtlikud nakkushaigused. Boitšenko sõnu on aga raske kontrollida, sest linnapea ise okupeeritud Mariupolis enam ei viibi.

Okupatsioonivõimude ametisse seatud linnapea eitab koolerajuhtumeid.

Koolera tekitab inimorganismis fataalse veepuuduse, haigus võib tappa mõne tunniga.

Tsiviilelanike evakueerimine Severodonetskist on võimatu

Vene suurtükituli on purustanud viimase Severodonetskit vaba Ukrainaga ühendanud silla, teatas uudisteagentuur Reuters.

Seega on ainus võimalus tsiviilelanike evakuatsiooniks Vene vägede tunnustatava evakuatsioonikoridori kaudu. Sellise koridori tekitamist Luhanski kuberner Serhi Haidai aga kuigi tõenäoliseks ei pea.

Tuntud sõjaajaloolase sõnul on Vene vägede pealetung Severodonetskis eksitee

USA sõjaajaloolase, professor Frederick W. Kagani sõnul on Vene väed enam-vähem eduka pealetungiga Severodonetski all end ise ummikusse ajanud.

Kagan kordab USA ajakirjas Time avaldatud artiklis seisukohta, et Severodonetskil puudub igasugune sõjaline tähtsus.

Kagan soovitab Ukrainal ja tema liitlastel mitte anda Venemaale võimalust kasutada edu Severodonetski all propagandistlikel eesmärkidel.

Kagani sõnul peaks Ukraina pool Severodonetski sõjalist tähtsusetust pidevalt rõhutama, eriti just rahvusvahelisele avalikkusele mõeldud sõnumeis.

Separatistliku piirkonna valitseja ei näe põhjust Ühendkuningriigi sõdureile armu anda

Pole mingit põhjust anda armu kahele Ukraina poolel võidelnud Ühendkuningriigi sõdurile, kelle nn Donetski Rahvavabariigi kohus surma mõistis, leiab rahvavabariigi juht Denis Pušilin.

Rahvavabariigi kohus mõistis Ühendkuningriigi kodanikud Aiden Aslini ja Shaun Pinneri ning Maroko kodaniku Brahim Saauduni surma palgasõdurina töötamise ning mitmesuguste sõjakuritegude eest. Ühendkuningriik ning Ukraina ei pea kohtuotsust kuidagi õigustatuks.

SIPRI: Maailma tuumaarsenal hakkab Vene-Ukraina sõja tõttu kasvama

Maailma tuumaarsenal hakkab Vene-Ukraina sõja tõttu esimest korda pärast külma sõja lõppu kasvama, hoiatab Stockholmis asuv Rahvusvaheline Rahu-uuringute Instituut SIPRI.

"Venemaa on Ukrainas peetava sõja kontekstis koguni avalikult ähvardanud tuumarünnakutega," seisab instituudi äsja avaldatud aastaraamatus.

SIPRI direktori Dan Smithi sõnul tähendab sõda, et hoolimata tuumadesarmeerimise alal vahetult enne sõja algust saavutatud olulistest edusammudest, on nüüd tuumasõjaoht jälle väga suur, koguni oluliselt suurem, kui see külma sõja ajal iialgi oli.

Möödunud aastal suudeti tuumalõhkepeade hulka globaalselt pisut vähendada ning praegu on maailmas 12 705 tuumalõhkepead. 90 protsenti tuumalõhkepeadest kuulub kas Venemaale või USA-le.

Zelenski süüdistab Venemaad sõdurite kasutamises kahurilihana

Moskva taktika Ukraina-vastases sõjas pole muutunud, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski telepöördumises.

Zelenski sõnul paiskab Venemaa nüüd sõtta puuduliku väljaõppega lepingulisi sõdureid, kellest paljud on sõjaväkke võetud varjatud mobilisatsiooni kaudu.

Zelenski sõnul näevad Vene kindralid omaenda rahvas ainult kahuriliha, keda neil pole kahju rindele saata, et kasvõi ainult statistilist edu saavutada. Zelenski sõnul pole Venemaal mõtet loota Donbassis kiiret edu, sest Ukraina väed võitlevad seal iga meetri eest.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 32300 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1432 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 3492 (+8);

- lennukid 208 (+0);

- kopterid 175 (+1);

- suurtükisüsteemid 718 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 226 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 97 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 585 (+3);

- tiibraketid 125 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2460 (+5);

- laevad / paadid 13 (+0);

- eritehnika 54 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmutis.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.