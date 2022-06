Koroonast taastumine võib tõsta narkootikumide tarbimist

Kui praegu on mitmed Euroopa piirid luubi all Venemaa alustatud sõja tõttu, siis Eestisse jõudvaid narkootikume see palju ei mõjuta, ütles politsei ja piirivalveameti narko- ja organiseeritud kuritegude juhtivuurija Margo Kivila. Pigem piirasid narkokaubandust koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud. Nüüd, kui piiranguid enam ei ole ja ees ootamas on suvi pikalt edasilükatud pidudega, on Kivila murelik.

"Kooliaasta lõpp on praegu, tulevad lõpupeod, kõik suvepäevad, muud üritused. Selles mõttes on meie jaoks väga kiire tööaeg praegu, et hoida see kontrolli all ja vaadata, et kõik saaks turvaliselt oma peod peetud."

Kivila toob esile, et kuna narkokaubandus on kolinud veebi, siis on ligipääs erinevatele ainetele olulisemalt lihtsam.

"On uued psühhoaktiivsed ained, mida on toodetud erinevates riikides ja turule toodud. Neid on nii palju peale tulnud, et teeb ka kiirabi jaoks esmaabi andmise keeruliseks. Nende klassikaliste ainete puhul enamvähem ikka teatakse, mis need mõjud on ja kuidas abi anda. Uued ained võivad väga ettearvamatult käituda."

Tervise Arengu instituudi teadur Katri Abel-Ollo ütles, et koroonaviiruse mõjud tõid kohati ka narkootikumide tarbimise tõusu. Näiteks oli nii kanepi puhul. Kuid suve tulekuga võib taas tõusta ka peonarkootikumide tarbimine.

"MDMA, ecstasy, amfetamiin kindlasti meelelahutuse kontekstis suureneb. Seda on täheldanud ka Euroopa narkootikumide seirekeskus, et näiteks ecstasy tarbimine on täiesti pandeemia eelsel taseme saavutanud."

Peonarkootikumidega kaasneb suurem üledoosi oht.

"Meil oli ka eelmisel aastal päris mitu noorte inimeste ecstasy surma, tegemist oli ülikange ecstasyiga. Sellised asjad võivad küll pidude ja festivalidega suureneda kahjuks. Kui saadakse väga ebapuhas või ülikange aine, siis see põhjustab kindlasti üledoose senisest enam."