Erametsaomanikud pääsevad raieõiguse müüki survestavatest telefonikõnedest

Värskelt jõustunud metsaseaduse muudatustega on erametsaomanikel senisest suurem õigus ise otsustada, kellega oma metsa puudutavat infot jagada. Perspektiivis peaks muudatusega vähenema ka metsamaa või raieõiguse müüki survestava sisuga telefonikõnede hulk erametsaomanikele.

Enamik eraisikutest metsaomanikke on juba leppinud sellega, et saavad sageli pealetükkivaid telefonikõnesid metsa müümise ettepanekutega. Info, mille põhjal seda tehakse, põhineb avalikel registriandmetel.

Metsamaa inventeerimisanded, mille avaldamise üle omanik edaspidi ise saab otsustada, on sellised, mis võimaldavad hinnata tema vara väärtust: kasvava metsa tagavara, kaalutud keskmine raievanus, juurdekasv, rinnaspindala, täius, hektaritagavara, puude arv, diameeter ja surnud puidu tagavara. Samuti metsateate esitamisel raietööde maht.

"Erametsaliit tõstatas probleemi metsaregistris vabalt kättesaadavatest erametsaomanike andmetest 2020. aastal, mil agressiivsete vahendajate ja metsa kokkuostjate poolt tulevate pealetükkivate telefonikõnede arv metsaomanikele ületas taluvuspiiri," selgitas erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun.

"Sealjuures said hangeldajad, kes sageli soovivad metsa kokku osta turuhinnast odavamalt ja vaid enda lühiajalist kasu silmas pidades, eraomanike metsi puudutava info just metsaregistrist, sest need olid igaühele vabalt oma soovi järgi kasutatavad."

Aun avaldas lootust, et metsaseaduse muudatuste tõttu edaspidi selline surve erametsaomanikele väheneb.

Pärast seadusemuudatust on andmetele olemas juurdepääs metsaomanikul endal, kes saab ise määrata, keda ning mis ulatuses ta volitab metsaregistri andmeid kasutama.

Ühe erandina on infole ligipääs metsaühistutel metsaomaniku nõustamiseks ja metsa majandamise korraldamiseks.