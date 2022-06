YLE: Nordea ja DNB Balti kontorite kaudu liikus miljardeid kahtlasi eurosid

Soome Rahvusringhääling YLE teatas andmelekkele viidates, et Nordea ja Norra DNB panga Balti kontorite kaudu on liigutatud kahtlastest allikatest pärit miljardeid eurosid.

Vähemalt osa liigutatud rahast on YLE andmeil seotud rahapesuga ehk katsega kuritegelikult hangitud raha legaliseerida. Kahe põhjamaise panga kaudu on liigutatud vähemalt 3,9 miljardit kahtlastest allikatest pärit eurot.

Avalikkuse ette on lekitatud pankade sisejuurdluste aruanded. Nende põhjal on kahtlased rahaülekanded seotud Nordea kontoritega Eestis, Lätis ja Leedus, samuti Luminori pangaga, mille moodustasid koostöös Nordea ja DNB 2017. aastal. Luminori aruandes esitatakse ka kahtlus, et kahel juhtumil on panga töötaja olnud rahapesu osaline.

Luminori sisedokumendid anti üle ajakirjanike konsortsiumile OCCRP, mille osalised on YLE uuriva ajakirjanduse saade MOT ning kolm Balti riikide ajakirjandusväljaannet.

Nordea keeldus intervjuust YLE-le, kuid saatis elektronpostiga avalduse, milles kinnitas, et panga tegevuse kohta Balti riikides on koostatud kaks välisosalusega auditit, millest kummastki ei tulnud välja puudujääke panga varasemas tegevuses piirkonnas.

Luminoris toimuvat Nordea ei kommenteeri, kinnitades, et on oma enamusosaluse uues pangas maha müünud, mistõttu seal toimuv ei puutu enam temasse. Nordea esindajad rõhutasid, et ei kiida heaks panga kasutamist praegu või ka varasemal ajal rahapesuks.

Luminori teatel on kahtlastest ülekannetest ametivõimudele teada antud. Rohkem pank YLE-le infot pole andnud, sest seda ei lubavat pangaseadus. Ka DNB ei ole aruande sisu kommenteerinud.

2018. aasta oktoobris ehk kuu enne Luminori sisejuurdluse algust teatas Nordea tollane kontsernijuht Caspar von Koskull, et pangal Balti riikides rahapesuprobleeme pole.

YLE tsiteerib Luminori endise tegevjuhi Erkki Raasukese intervjuud Eesti Päevalehele, kus Raasuke ütleb, et enne uue panga moodustamist tehtud kontrollid olid pinnapealsed.