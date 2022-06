Ministrid hakkavad saama sama suurt eluasemehüvitist kui riigikogulased

Valitsuse määruse eelnõu järgi asendatakse regulatsioonis valitsuse liikmetele eluruumide kasutusse andmine eluasemekulude hüvitamisega. Senine regulatsioon on aegunud, sest riigikantselei ega ministeeriumide valduses ei ole enam eluruume, mida tööandja eluruumina valitsusliikmetele kasutada anda, seisab eelnõu seletuskirjas.

Uus kord hakkab toimima sarnaselt riigikogu liikmetele ette nähtud regulatsiooniga. Riigikogu liikmete eluasemekulude hüvitis võib ulatuda 20 protsendini ametipalgast, valitsuse liikmetele on ette nähtud kuni 15 protsenti ametipalgast.

Kuivõrd ministrid teenivad riigikogu lihtliikmetest rohkem, siis on eluasemehüvitis eurodes üsna sama. Peaminister Kaja Kallas teenib teistest ministritest rohkem, tema ametipalk on praegu 7303 eurot, ülejäänud ministritel 6207 eurot kuus. Riigikogu lihtliikme palk on praegu 4746 eurot, rohkem teenivad riigikogu juhatus ning komisjonide ja fraktsioonide esimehed ning aseesimehed.

Seega oleks valitsuse liikmete maksimaalne eluasemekulude hüvitis 931 eurot, peaministril 1015 eurot kuus. Riigikogu lihtliikme eluasemekulude hüvitis saab olla maksimaalselt 949 eurot.

Praegu on seaduse järgi maksimaalne hüvitatav summa valitsuse liikmetele vaid 448 eurot kuus.

Nii riigikogu liikme kui ministrite palgad määratud kõrgete riigiteenistujate indekseeritud kõrgeima palgamäära järgi. Indekseerimine toimub iga aasta 1. aprillist ning riigiteenistujate palk arvestatakse välja koefitsiendiga.

Eluasemekulude hüvitamist ei saa taotleda eelnõu järgi iga minister, vaid ainult need, kes rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmete järgi elab väljaspool tema juhitud ministeeriumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksust ja sellega piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi.

Kui ministeerium asub Tallinnas, sealhulgas riigikantselei, mis on peaministri töökoht, siis on piirnevad kohaliku omavalitsuse üksused Harku, Jõelähtme, Kiili, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vald. Haridus- ja teadusministeeriumi puhul peab eluasemekulude hüvitamisel välistama Tartuga piirnevad omavalitsused.

Määrusega on pandud ministeeriumile ja riigikantseleile kohustus kontrollida eluasemekulude hüvitamist taotlenud valitsuse liikmete aadressiandmeid rahvastikuregistris. Minister peab taotlust esitades kinnitama, et üürileping ei ole sõlmitud korruptsioonivastases seaduses nimetatud seotud isikuga, kelleks on näiteks ametiisiku abikaasa, vanavanem, ametiisiku või tema abikaasa vanem ning ametiisiku vanema sugulane, sealhulgas ametiisiku laps ja lapselaps.

Eelnõu järgi on eluasemekuluks on igakuine üürisumma, eluruumiga seotud kõrvalkulud (kulud küttele, elektrile, veele, prügiveole, hooldusele ja muudele eluruumiga seotud teenustele), vahendustasu lepingu sõlmimise eest ja kulud majutusteenuse eest. Eluasemekuluks ei peeta tagatisraha üürileandjale, samuti telefoni, televisiooni ja andmeside kulusid. Valitsuse liige saab hüvitist ainult ühe üürilepingu alusel tehtavate kulutuste eest.