Keskerakond liitus EKRE umbusaldusavaldusega haridusminister Liina Kersnale

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul on Liina Kersna oma tegevuses ebaõnnestunud.

"Liina Kersna haldusalas on esile kerkinud mitmeid küsitavusi ja tegematajätmisi, mis on pikka aega vindunud ning kus ei ole suudetud lahendusi välja pakkuda," ütles Jaanus Karilaid.

"Oleme seisukohal, et kiirtestide hanke korraldamisel rikkus minister riigihangete seaduse nõudeid ja tekitas riigile miljonite eurode ulatuses majanduslikku kahju. Pikalt on üleval olnud kõrgkoolide rahastamisega seotud probleemid ja patiseisu tõttu ei ole allkirjastatud halduslepinguid. See seab ohtu kogu kõrghariduse jätkusuutlikkuse. Minister ei ole teinud selles valdkonnas otsustavaid jõupingutusi," lisas ta.

Jaanus Karilaid sõnas, et Keskerakond toetab eesti keele õpetamise tugevdamist nii koolides kui ka lasteaedades, kuid paraku on tema sõnul just tänane minister mitmed positiivset tagasisidet saanud algatused lõpetanud.

Karilaid märkis, et 2018. aastal kutsus Keskerakonda kuuluv haridusminister Mailis Reps ellu pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas". "Tänaseks on projektiga liitunud üheksast kohalikust omavalitsusest 40 lasteaeda. Kokku on seeläbi venekeelsetesse lasteaedadesse palgatud üle 300 eestikeelse õpetaja. 2020. aasta sügisel laiendati projekti ka koolidele ning 20 eestikeelset õpetajat alustas tööd eesti või vene õppekeelega kooli 1. ja 2. klassis, milles õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last. Kahe aastaga kaasati 40 õpetajat," rääkis Karilaid.

"Viimane haridusminister, kes antud projektidega uusi õpetajaid palkas, oli keskerakondlane Jaak Aab. Vaatamata suurtele sõnadele ja lubadustele Reformierakonna minister Liina Kersna uusi eestikeelseid õpetajaid koolidesse ning lasteaedadesse juurde ei ole palganud," nentis Jaanus Karilaid.