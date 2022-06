Transpordiameti peadirektor Kaido Padar lahkub ametist.

Ta esitas eelmisel nädalal majandus- ja kommunikatsiooniministri asendajale justiitsminister Maris Laurile avalduse enda ametist vabastamiseks alates 10. juulist. Padar on transpordiametit juhtinud alates eelmise aasta 1. jaanuarist, mil kolm varasemat ametit – lennuamet, maanteeamet ja veeteede amet – liideti. Padar kinnitas Indrek Kiislerile antud intervjuus, et lahkub isiklikel põhjustel ja amet vajab värsket juhti. Padar lükkas ühtlasi tagasi väite, et tema lahkumise taga on kuhjuvad probleemid teede hoolduse ja uuendamise rahastamisel.